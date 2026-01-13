遭傳因不實報導不願在台開唱 游鴻明現身曝18年前真相

游鴻明相隔18年將在台北舉辦個唱。（圖／侯世駿攝）

游鴻明相隔18年，終於要回台北舉辦個唱，將在4月11日於北流舉辦〈敵不過想念〉演唱會，邀請好友曾國城擔任主持人。他坦言這次有點近鄉情怯，但心中一直惦記總有一天要回到自己熟悉的舞台，在女兒游宇潼的催促下，他終於要跟家鄉的歌迷們相聚，並說：「除了大家熟悉的當年主打歌，很多歌迷私下敲碗要聽的寶藏歌曲，我也會重新編曲！」

游鴻明過去在大陸發展，一度有傳言他因不滿「不實報導」而鮮少在台灣演出，對此他表示18年前受訪時被問到是否有長高秘方，「我說有吃一些轉骨的，結果報社接到1萬多通電話要問我秘方。」他立刻澄清沒有秘方，只是分享自己的經驗，卻被寫成「說謊」，讓他相當無奈。不過游鴻明也說事隔多年，加上媒體已經改朝換代，所以完全沒有陰影。

游鴻明回應不願在台開唱的傳聞。（圖／侯世駿攝）

此次演出除了歌迷們敲破碗，最常要游鴻明在台北開唱的就是他的女兒，笑說女兒總是用撒嬌加抱怨的方式求他，「我的老歌迷會跑去女兒的IG留言，女兒也一直跟我說就算辦個小的歌友會也好。」後來因為擔任彭佳慧小巨蛋演唱會嘉賓，主辦單位促成此次演出，他很擔心好不容易回來開唱卻辦得「2266」，所以非常認真討論企劃。

問及嘉賓人選，游鴻明表示會邀請女兒一起演出，「我有一首歌叫〈樓下的女人〉，改成女兒，我女兒也會唱一首自己的歌。」游宇潼先前受訪時，透露自己與敏盛醫院第三代楊博翰分手，幾乎天天以淚洗面，還一度想與前男友聯繫。游鴻明說他本來以為是在開玩笑，結果女兒是真的分手，透露兩人分開主因是個性不合，而且女兒目前還不想被綁住。門票1月16日中午12點在寬宏售票系統開賣。

游鴻明邀請好友曾國城擔任主持人。（圖／侯世駿攝）

