遭傳婆婆離世隔天就慶生！曾馨瑩「還原時間線」澄清了

娛樂中心／楊佩怡報導

鴻海創辦人郭台銘的母親郭初永貞，在本月6日傳出辭世，享嵩壽100歲，郭台銘隨後也在臉書發文證實消息。然而郭台銘的妻子曾馨瑩卻傳出與好友們提前過生日，當天還與2位大咖明星關穎和賈永婕一同慶祝，引發外界熱議。對此，曾馨瑩今（9）日清晨發出澄清文並還原時間線，強調：「婆婆是我非常敬重、感恩的長輩，我絕不可能在她離世的隔天仍去慶生」。





遭傳郭台銘媽媽離世「隔天就慶生」！曾馨瑩急澄清「還原時間線」：心情非常沉重

郭台銘母親郭初永貞（左1）在11月6日辭世，享嵩壽100歲。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

廣告 廣告





遭傳郭台銘媽媽離世「隔天就慶生」！曾馨瑩急澄清「還原時間線」：心情非常沉重

關穎在7日PO出幫曾馨瑩慶生的畫面，但事實上慶生時間是在11月4日。（圖／翻攝自IG ＠kwanterri）

有消息傳出，本月11日剛好就是曾馨瑩51歲生日，但就在郭台銘母親6日辭世的隔天，女星關穎曾在IG限動PO出聚餐畫面，只見曾馨瑩坐在C位，同場大咖還有台北101董事長賈永婕，關穎和賈永婕則分別站在其身後。關穎限動寫下「感謝朋友帶我們來金豬朝聖」。此外，關穎也另外發出曾馨瑩手拿花束的獨照，並寫下「HAPPY BIRTHDAY」。

遭傳郭台銘媽媽離世「隔天就慶生」！曾馨瑩急澄清「還原時間線」：心情非常沉重

曾馨瑩發文澄清慶生時間是4日不是7日，並沒有在「婆婆離世隔天就慶生」。（圖／翻攝自IG ＠hsin_ying_tseng）

對此，曾馨瑩今（9）日清晨特別發出澄清文表示，她這幾天的心情非常沉重，因為她最敬愛的婆婆在6日離開了。她提到8日出席永齡銘馨盃慈善舞蹈決賽活動時，心中仍充滿思念與不捨，「一方面不願把太多悲傷帶到現場，一方面又難以完全壓抑情緒，整天都在努力讓自己鎮定、不落淚」。

遭傳郭台銘媽媽離世「隔天就慶生」！曾馨瑩急澄清「還原時間線」：心情非常沉重

關穎也發限動澄清慶生當天是4日，餐廳工作人員可以作證。（圖／翻攝自IG ＠kwanterri）

曾馨瑩也鄭重澄清指出，有部分媒體在報導中提及她「婆婆離世隔天就慶生」，但事實上「該場朋友聚會是在11月4日，事前我也並不知道朋友們會替我慶生」。曾馨瑩強調婆婆是她非常敬重、感恩的長輩，「我絕不可能在她離世的隔天仍去慶生。特此再次鄭重說明」。關穎也在IG發文回應：「我們是11月4日當晚在金豬聚餐，餐廳的工作人員都可以作證喔，謝謝關心」。





原文出處：遭傳郭台銘媽媽離世「隔天就慶生」！曾馨瑩急澄清「還原時間線」：心情非常沉重

更多民視新聞報導

王子、粿粿疑裸擁照遭外流！「地點曝光」徵信社說話了

鄭家純遭酸炫耀還扯「大谷妻」 本尊神回1句萬網讚爆

32歲女星收飯局邀約！金主開價5位數「免做1事」

