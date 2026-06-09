遭傳排骨用素肉 鬍鬚張再秀「內部設備」澄清：可來參訪交流

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生活中心／倪譽瑋報導

近期網路上「鬍鬚張唐山排骨疑用合成素肉」的話題瘋傳。7日業者出面闢謠；8日再邀衛生局來查驗，確認唐山里肌豬排是採用完整豬里肌原肉切製；今（9）日再公開產線設備，說明完整產品切製過程及品質管理機制，網友近日針對唐山里肌豬排提出的疑問與建議，公司同樣抱持重視與尊重的態度「我們已誠摯發出邀請，可以到鬍鬚張門市參訪交流」。

日前網路上出現討論，有人好奇發文詢問「鬍XX的唐山排骨是改成素的嗎？」感覺像是合成的素肉等，雖然已刪文，但後續仍被大量網友轉傳。7日鬍鬚張對此發聲明表示，唐山里肌豬排採用完整豬里肌原肉切製，並非重組肉產品，相關資料均可提供主管機關查驗，請勿轉傳未經查證的資訊，以免造成誤解。

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今日鬍鬚張再公開德國製切割設備影片，說明完整里肌原肉切製過程及品質管理機制。並透露昨（8）日新北市政府衛生局蒞臨稽核，經查核確認，鬍鬚張唐山里肌豬排係採用完整豬里肌原肉切製，產品原料來源及製程管理均符合食品安全相關法規要求「請顧客安心食用。」

另外，針對網友近日對唐山里肌豬排提出的疑問與建議，鬍鬚張表示「我們同樣抱持重視與尊重的態度，我們已誠摯發出邀請，可以到鬍鬚張門市參訪交流，親自了解唐山里肌豬排的原料來源、品質管理機制及產品品嚐」讓所有關心此議題的消費者獲得更全面、正確且透明的資訊。

最後，鬍鬚張再度強調，企業始終秉持對食品安全與產品品質負責的態度，持續落實嚴謹管理，並以公開透明的方式回應社會各界關心、守護消費者的安心與信任。

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