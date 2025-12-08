遭傳斷開宥勝保事業！慈惠突認了「搬到新城市」：最圓滿的結束

娛樂中心／周希雯報導

男星宥勝2023年爆出性騷醜聞，一審被判刑8個月，打完官司後一度試圖拍片試水溫，但被慘罵到狗血淋頭並抵制，復出失敗的他唯有宣布離開演藝圈，黯然關閉百萬粉絲的粉專；之後還爆出一路相挺的妻子林慈惠，因團購生意大受影響、已經撐不下去悄悄離婚。由於2人至今都無回應，也令真實婚姻狀況成謎，沒想到慈惠近日無預警證實已經搬家，還寫下「最圓滿的結束」曝光近況，引發眾人熱議。

據悉，宥勝爆出醜聞後形象掉入谷底，宥勝也因發文護夫「我始終相信，愛，能超越一切」引發砲轟，連帶多達數十檔的團購事業也被抵制，沒想到後來更爆出，直接消失在宥勝的配偶欄。雖然經紀人表明「不再對外回應」，不過據《自由時報》5月報導，宥勝因演藝工作全數停擺，全靠慈惠一人扛起家計，多年壓力令她心力憔悴，加上團購事業也大受影響，最終撐不下去決定離婚；但知情人士猜測，兩人應是切割，否則家人的未來難以預料。

廣告 廣告

遭瘋傳「斷開宥勝」保事業！慈惠突認了搬家「開啟新生活」：最圓滿的結束…

宥勝（左圖右）捲入風波後，慈惠（左圖左）曾發聲護夫。（圖／翻攝「宥勝之旅」臉書）

然而時隔半年，一直未回應婚變傳聞的慈惠，突然在昨（7日）生日發文表示，「43歲，在新的城市開啟新的生活。那些來得及來不及說再見的朋友們，希望一切平安順利期待很快能再相見」。她有感而發表示，離開前幸運遇上木屋周圍稻田收割，最後一次見證這批稻子從插秧到收穫，「感覺一切都是老天安排的最圓滿的結束，最熟悉的自然循環，最依戀的樹木土地與溪流，再多的捨不得，都還是必須順著流動，放下。然後前進。」

遭瘋傳「斷開宥勝」保事業！慈惠突認了搬家「開啟新生活」：最圓滿的結束…

慈惠在43歲生日震撼宣布開啟新生活。（圖／翻攝「Purple林慈惠」臉書）

遭瘋傳「斷開宥勝」保事業！慈惠突認了搬家「開啟新生活」：最圓滿的結束…

慈惠在43歲生日震撼宣布開啟新生活。（圖／翻攝「Purple林慈惠」臉書）

慈惠認為，雖然未來一切無法預期，但相信都會越來越好，「因為，我們始終充滿著希望和愛，謝謝始終關心的家人朋友，謝謝賦予生命的父母」。對此，慈惠祝福同天生日、或同為12月壽星的大家生日快樂，「祝福還有能力祝福他人的自己，被滿滿的愛包圍」。雖然隻字未提家庭狀況，仍引來一票網友留言，「好好保重自己，相信會越來越好的」、「祝福在新的城市裡一切安好」。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：遭瘋傳「斷開宥勝」保事業！慈惠突認了搬家「開啟新生活」：最圓滿的結束…

更多民視新聞報導

館長終於能在中國撈錢！抖音商業號「這一天開播」

潘逸安小孩玫瑰疹超崩潰！一個晚上換五次床單

被陳奕迅稱讚！香港樂團成員移居台灣 自嘲「開放式關係」

