遭傳有幫派背景 陳見賢公開良民證反擊：不是黑道、流氓





國民黨新竹縣長黨內初選競爭白熱化，由副縣長陳見賢與立委徐欣瑩對決，火藥味十足，外傳陳見賢曾有黑道經歷也成為討論焦點。對此，陳見賢今天（22日）於臉書發文自清，自己不是黑道、更不是流氓，他的抽屜裡始終放著一張「無刑事紀錄證明書」，「那薄薄的一張紙，對許多人來說或許平凡，但對我而言，那是警政機關給我的清白，是我用半輩子去守護的尊嚴。」

陳見賢表示，1985年，他24歲，剛脫下軍裝，對未來滿懷憧憬。記得那天，他坐在麵店，熱騰騰的麵剛端上桌，筷子還沒動，就被帶走了。因為「一清專案」，他未經審判，就被以「叛亂罪」之名送往管訓。陳見賢說，那個罪名比山還要沉重，是他人生中最寒冷、也最漫長的三年。最終，無具體事證，不起訴釋放。

陳見賢坦言，消失的那一千多個日子，是父母流乾眼淚、在悲傷中度過的歲月。他在黑牢裡身心受創、遭受不人道對待的苦，只能獨自承受。他強調，這輩子從未傷害過人，更不曾作奸犯科、燒殺擄掠。

他直言，「如果說一個 24 歲剛退伍的年輕人是黑道老大，那真的太抬舉我，也太低估了那個時代的荒謬。」而在他回歸社會後，結婚生子，看著孩子熟睡的臉龐，他更明白「平安」兩字的重量。

陳見賢表示，他投身公共事務，是因為親自走過那段黑暗，所以更想為鄉親，守護住每一份得來不易的光亮，也許他的個性海派，但對家鄉的初心從未改變，「中央該給我們的建設，我會去爭；孩子該有的教育，我會去拚；長輩需要的長照，以及每天在走的交通，我會一條一條替大家爭取，這是我餘生最想做、也最該做的事。」（責任編輯：王晨芝）

