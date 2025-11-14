遭傳移植少林武僧心臟續命！最新現況.李連杰再次發言：別執著
62歲的「功夫皇帝」李連杰，8月進了醫院動手術，似乎奇蹟般回春，還可以大跳「功夫舞」，網上竟傳他是做了心臟移植手術才能有如此驚人的效果。
更稱心臟的來源是「少林最帥武僧」秋風（本名邢中平），還被拿來跟于朦朧死亡疑案對照。
李連杰今年在8月突然曬出躺病床的照片，引起外界議論，事後李連杰證實只是去做小手術，現在身體並無異狀。接著又傳出他接受換心手術，受到討論，更稱心臟的來源是「少林最帥武僧」秋風（本名邢中平），還被拿來跟于朦朧死亡疑案對照。
日前他更曬出最新影片，坦言：「當下是存在的，所以別執著。」李連杰日前分享影片談及「當下」的概念，透露「當下」這個狀態是不存在的，許多人將其理解為停頓，但時間不可能停滯不前，「停頓在你想停頓的美好的那個狀態，或者你最不想做當下那麼痛苦，你把當下已經做了一個標籤符號—它是一個固定的、不變的、永恆的東西」。
李連杰進一步解釋，因為所有事情都在變化，所以回到當下只是回到自己所知道的時刻，更強調：「因為做不到當下 所以才會強調當下。」不過，李連杰的解說太過深奧，引來不少網友困惑留言，「杰哥這是講物理學、哲學，還是佛學」、「每個字都聽懂，但又沒聽懂」。
近日李連杰發布了游泳露上身的影片，只見胸口無疤痕，闢謠意味明顯。
被譽為「少林最帥武僧」的秋風（如圖），去年車禍身亡，隨著于朦朧死亡話題延燒，秋風也被網友傳死因另有隱情，早先傳過他遭到虐待、取器官，後來移植給了某位大牌。
