遭傳與張軒睿鬧翻！許光漢闢謠「子虛烏有」 聞趙震雄引退反應曝

藝人許光漢先前遭傳與張軒睿友情生變，甚至波及到共同好友章廣辰疑似「選邊站」不和張軒睿打招呼，引發熱議。對此，許光漢13日出席服裝品牌活動親自闢謠：「那個真的太誇張了，都是亂講，他們兩個才不會這樣！我覺得就像軒睿發文講的是『無中生有』，不知道是不是為了流量才亂傳。」也呼籲大家「不要虛構一些子虛烏有的事情」。

許光漢13日出席服裝品牌活動。（圖／記者郭竹倩 攝）

許光漢闢謠與張軒睿友情生變的傳聞是「子虛烏有」。（圖／記者郭竹倩 攝）

另外，南韓影帝趙震雄日前因個人爭議事件6日宣布退出演藝圈，曾與他合作韓劇《無路可走：輪盤賭》的許光漢對於此事表示自己因忙於拍戲而未得知詳情，未多加評論，「希望一切都能往好的方向發展，現在資訊太過爆炸，大家應多傳遞愛與正能量。」也提到當時在南韓一同拍攝時劇組氣氛融洽，「雖然時間有點久了，但我記得一起吃飯時都很開心。」

許光漢將擔任《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》頒獎嘉賓。（圖／記者郭竹倩 攝）

而南韓音樂盛事《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》將於2026年1月10日首次移師台北大巨蛋舉行，許光漢確認將擔任頒獎嘉賓。他笑稱對此感到開心，雖然尚未得知與誰搭檔頒獎，但透露自己有學習一些韓文，「但不算很厲害，會繼續努力」。

