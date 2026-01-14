遭傳花500萬買馬是不法所得？應曉薇找前飼主澄清

記者游任博、姜毅宏／台北報導

深陷京華城弊案的北市議員應曉薇，一審將在3/26宣判，不過應曉薇過去曾養過一匹馬叫「王子」，傳出她是花500萬買馬，今（14）日應曉薇群組發出通知，找「王子」的前飼主出面澄清，應曉薇沒有花500萬買馬，只是跟朋友合資50萬一起養，就被法界人士質疑，是為了幫自己洗白，轉移官司焦點。

應曉薇傳出花500萬買馬的錢是不法所得，前飼主出面澄清「是與朋友合資50萬購買馬匹」

跟馬兒深情對望，這是台北市議員應曉薇曾飼養身價500萬的愛馬「王子」，每個月飼養費高達6.5萬，但2024年8月位在板橋的馬場失火，讓王子不幸葬身火窟。

當時捲入京華城弊案的應曉薇不只PO文緬懷，還以「養的馬死了，很難過」當理由，請求法官不要押她，不過現在卻傳出，應曉薇是花500萬買「王子」，被質疑是不法所得，前後任飼主出面幫忙喊冤。

前飼主過乃凱：「應曉薇議員和她的兩位朋友共同買這匹馬的價錢是50萬，影射她可能因為過程中有所謂的貪污舞弊，所以她們過著富裕跟很富足的生活，那事實上完全不是這麼回事。」

應曉薇在14日寫了封信給愛馬「王子」，不只喊話不要為自己擔憂，還說王子是不惜「自焚」救媽咪遭陷害。

馬場王老闆：「找我幫忙照顧牠，那希望說好好的照顧，陪牠走到最後一個階段，再展示她的那些財力這樣，沒有並沒有。」

前飼主出面澄清，應曉薇是與朋友合資共50萬「收養」待退老馬，應曉薇也在14日寫了封信給愛馬「王子」，不只喊話不要為自己擔憂，還說王子是不惜「自焚」救媽咪遭陷害。但飼主突然大動作開記者會，就連採訪通知還是透過應曉薇媒體群組發出，也被質疑選在京華城案3/26一審判決出爐前，是別有目的。

馬匹前飼主突然大動作開記者會，但採訪通知卻是透過應曉薇媒體群組發出，被質疑別有目的。

律師房彥輝：「不能排除是為了幫忙轉移焦點，甚至要塑造當事人值得同情的形象，而企圖影響判決結果的可能。」

儘管判決前夕應曉薇頻頻喊冤，但這奮力一搏是否奏效，3/26見真章。

