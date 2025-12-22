遭傳赴對岸「接旨」擋軍購預算 翁曉玲：賴政府沒說清楚前不會放行特別條例

翁曉玲表示，部分網友在藍委的臉書等社群留下非常多批評、抹黑、造謠、誣衊的話，她奉勸網友們，不要認為這樣的無的放矢、造謠抹黑不會有法律責任。（圖／報系資料庫）

多名國民黨立委赴中國廈門參加台商活動，網傳對岸要求不能通過軍購特別預算案，國民黨今（22）日召開「綠色奇幻文學—廈門抹紅記」記者會，國民黨立委翁曉玲於會中表示，自費參加活動，到底犯了什麼滔天大罪嗎？並指出，明天的程序委員會將會繼續擋下國防特別條例，在賴政府沒有說清楚講明白之前，在野的立場是不會輕易放行特別條例。

翁曉玲表示，2、3星期以前陳玉珍告訴她廈門台商協會有這場活動，自己毫不猶豫就答應了，單純的活動且是自費行程，這難道是犯了什麼滔天大罪嗎？雙方聊聊天、噓寒問暖，能傳遞什麼訊息？

翁曉玲說，明天的立法院程序委員會，會繼續擋下國防相關條例，因為執政黨不來報告、說不清楚、不願意講，國防相關預算要買什麼東西，所以會繼續擋下來，可是他們想要透過這樣的藉口繼續抹紅抹黑，在賴政府沒有說清楚講明白之前，在野的立場是不會輕易放行特別條例。

翁曉玲強調，部分網友在藍委的臉書等社群留下非常多批評、抹黑、造謠、誣衊的話，她奉勸網友們，不要認為這樣的無的放矢、造謠抹黑不會有法律責任，至少她個人的部分，全部都會做記錄，不會放任這樣的行為繼續下去，做事光明磊落、坦蕩蕩，如果陸委會、國安局認為他們有不法行為就去調查，不用透過媒體造謠生事。

