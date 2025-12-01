即時中心／温芸萱報導

民眾黨發言人李有宜昨（30）日突宣布退黨，被外界解讀與三蘆議員布局有關，因她原深耕地方，卻被黨主席黃國昌的子弟兵、被稱為「四大金釵」之一的周曉芸空降插足，引發部分支持者不滿，到周的臉書怒嗆「空降」。對此，周曉芸今（1）天也在臉書發文了。

民眾黨近日頻傳退黨風波。發言人李有宜昨日突然宣布退黨，消息一出，外界多解讀與三重、蘆洲議員布局有關。原本被視為深耕三蘆、準備角逐2026市議員的李有宜，傳出因黨主席黃國昌的子弟兵、被稱為「四大金釵」之一的周曉芸空降插足，引發支持者質疑「空降」，甚至有人到周曉芸臉書留言開嗆。

廣告 廣告

對此，周曉芸今日在臉書發文稱，她從今年三月起擔任黃國昌服務處三重蘆洲區主任，全心投入地方與公共事務。日前掛出的看板，是她第一面與黃國昌共同入鏡的宣傳照，希望讓更多三蘆居民，看見團隊在地方的努力，也展現她投入服務的誠意。

周曉芸指出，這段時間與團隊不斷走訪各里、參加各式在地活動，看板也都是自行出資，就是希望一步步累積信任、拉近與居民的距離。周曉芸強調，未來會持續深耕三蘆，以透明、踏實的方式推動在地服務，也盼能讓更多新北市民看見第三勢力的改革力量。

快新聞／遭傳逼走逼走李有宜！挨轟「空降」 周曉芸發文了

黃國昌與周曉芸看板已經掛出。（圖／翻攝自周曉芸臉書）

原文出處：快新聞／遭傳逼走李有宜！挨轟「空降」 周曉芸發文了

更多民視新聞報導

非洲豬瘟後盧秀燕支持度仍破6成 網諷世界奇觀：難怪麥玉珍有信心

嫌犯抓到了！「夜店大亨」夏天倫遭砍殺 犯案逃逸後竟「做了這事」

傳將研議助民團力推《憲訴法》公投 民進黨團回應了

