遭傳離婚集團少東！孫正華甜曬全家福打臉 揭與尪真實關係

前名模孫正華近日被傳與神通集團少東苗華斌已低調離婚2年；對此，孫正華不僅發表聲明強烈否認，更在社群媒體分享一家四口的幸福合照，坐在丈夫苗華斌身旁，夫妻倆露出幸福淺笑，似乎意在用實際行動證明婚姻並無問題。

孫正華 遭傳 離婚，發聲否認。（圖／翻攝Flora Sun臉書）

在孫正華21日分享的照片中，她身穿紫色高領和灰色厚夾克，坐在老公身旁，臉上流露幸福的笑容；而苗華斌則戴著帽子、穿著禦寒衣物，坐在妻女的中間，直視鏡頭微笑，夫妻倆的感情看起來頗為和樂。另外還有家庭旅遊的照片，包括一名大人在山林間牽著小孩的手走階梯，以及苗華斌一邊划船欣賞壯麗景觀，畫面溫馨。

孫正華分享一家四口的幸福合照。（圖／翻攝Flora Sun臉書）

面對私事被挖，孫正華在20日晚間發表聲明回應，強調：「這裡是自由台灣，『女性工作=離婚』思維穿越至封建帝國，荒謬至極！」她也詳細列舉了自己大學畢業後豐富的職場經歷，並表示雖然出生在台北東區、喜歡夜市小吃，但這不代表經濟拮据。

孫正華否認離婚。（圖／翻攝正華的風格玩家臉書）

孫正華自敘，自己畢業於輔仁大學後在電視台工作，2010年前已在英國、法國、美國、日本訪問近千位國際品牌CEO與設計總監，2017年在立法院擔任發起人召開時尚產業公聽會，為台灣品牌爭取至今近五億的預算，2019年在台灣文化内容策進院持續為台灣時尚產業推動各面向發展與國際對接機會。

