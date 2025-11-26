遭傳駐日期間「以珠寶賄賂高市」謝長廷報案怒斥：無中生有造謠

日本首相高市早苗日前因「台灣有事」相關答辯，造成中日關係惡化，引發各界關注。而在近日，網路流傳暗網洩露郵件，指高市早苗出任總務大臣期間，收受時任我駐日代表謝長廷數百萬珠寶賄賂，對此謝也在臉書發4點回應，怒斥「應該受到文明社會的譴責和制裁」。

謝長廷今（26）日在臉書發文表示，近日暗網流出一則假消息，抹黑自己擔任駐日代表期間，曾經郵寄百萬珠寶賄賂高市早苗，自己已經在第一時間向治安單位報案，台灣的「事實查核中心」和國家安全單位也迅速展開調查，證明假消息是大陸網軍所為。

謝長廷指出，首先，此消息純屬無中生有的造謠，動機在打擊高市早苗並分化台日友好關係；再來，高市早苗是自己敬佩的日本國會議員，她是一位勇敢、正直、對日本和世界充滿使命感的政治家，對於她的政治主張，不同人可能有不同觀點，但以賄賂珠寶這種假新聞醜化，侮辱其人格清白，可說是最惡劣的手段，應該受到文明社會的譴責和制裁。

第三，制裁這種惡劣的造謠者，最好的方法就是讓他們的抹黑不但達不到目的，而且還收到反效果，造謠者企圖破壞台日關係，我們就要更努力加強台日友好關係，造謠者企圖破壞高市早苗的名譽，降低她的支持度，我們就要更支持她。最後，如果每一件造謠都收到反效果，造謠者自然慢慢減少、消失，千萬不要因為抓不到造謠者，或造謠者藏匿在黑暗深處就失去希望、放棄努力。

