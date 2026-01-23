遭傳「化學調湯」 雞白湯名店駁斥：天然雞本味無法取代

桃園這間拉麵店最出名的雞白湯拉麵，現在卻遭人造謠稱湯頭使用化學調味料。（圖／翻攝自店家臉書）



桃園一間知名拉麵店，獨門的雞白湯吸引滿滿人潮，但最近卻傳出「湯頭使用化學調味料」。店家回應，是惡意散布毁謗，編造不實，自家湯頭使用全雞熬製。

廚師拿著攪拌棒，在鍋子裡攪和著濃郁高湯，桃園這間拉麵店最出名的就是這雞白湯拉麵，但現在卻遭人造謠稱湯頭使用化學調味料，讓店家氣的在粉專上澄清，湯頭是用555公克的全雞，雞骨、雞腳熬製，就是靠這立足的不容質疑，直呼惡意散布毁謗編造不實，不能坐視不理了，還強調化學調味濃縮精只能提升直接鮮味香氣，而天然雞本味與肉味是無法被取代的。

根據了解，這家拉麵店曾獲選全台必吃十大拉麵店，一周只營業4天，一天只賣3小時，是桃園在地排隊名店，現在控訴遭造謠，不少網友看見後，紛紛力挺表示支持提告。

