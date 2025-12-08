遭傳「換心換血」回春？李連杰拍影片駁謠言：太不切實際

現年62歲的「功夫皇帝」李連杰，近日遭網路瘋傳疑似靠著換心臟、換血變年輕，隨著謠言越演越烈，李連杰也特地發布影片，親上火線駁斥傳聞，認為這些說法都太過不切實際，表示自己並不嚮往長壽，反而對精神層次更有追求。

李連杰近日被部分網友質疑，靠「換心臟」、「換血」來續命，甚至維持年輕，傳聞持續延燒，李連杰也親自拍攝影片回應，影片中的他特地關掉濾鏡，戴著眼鏡看上去氣色不錯。他直言，在沒事的情況下換心臟，只是為了年輕，沒人會冒這麼大的風險，認為要承受這樣的風險完全不值得。針對有些人說他透過換血術維持年輕，李連杰則回應，如果只是為了變年輕，那豈不是拉提或微調更有效、更普及。

由於李連杰在今年8月時，才在社群平台曬出自己躺在病床上的脆弱照片，如今精神滿滿也難怪被網友揣測，這回他特地關掉美肌濾鏡，用最真實的面貌回應澄清換心、換血的謠言，說這些都太過不切實際，更強調自己並不嚮往長壽，而是把生命快樂重點放在追求精神層次上。

台視新聞／楊宗諺 責任編輯／馮康蕙

