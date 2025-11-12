遭傳「移植武僧心臟手術」回春！李連杰親拍影片打臉 向太曝真相

「功夫皇帝」李連杰近期健康狀態回春，外界卻盛傳他接受心臟移植手術，甚至指稱捐贈者疑是已故少林武僧「秋風」。針對這起陰謀論，李連杰親自拍攝泳池脫衣影片，直接展示上半身無任何傷疤；他的好友「向太」陳嵐也在直播提及此事，並道出背後原因。

李連杰拍攝泳池脫衣影片，直接展示上半身，無任何傷疤。（圖／翻攝李連杰 微博）

李連杰1日發出影片，影片中他在泳池邊赤裸著上半身，似乎證明身上沒有任何動刀痕跡，直言：「人言可畏，活在這個時代要有自己的分析，老跟著別人的輿論跑，有點麻煩，雖然不認識這位朋友，也不希望用人家不幸的事情去炒作，有自己的獨立思考最重要。」

李連杰直言：「人言可畏」。（圖／翻攝李連杰 微博）

好友向太也在直播中主動發聲，表示李連杰先前外貌憔悴，是因為不修邊幅且未染頭髮，隨著他近期整理儀容整體氣色才有明顯改善。向太直播時還透露，李連杰打麻將時一聽牌就會緊張到手抖，久而久之大家都知道他手一抖就是聽牌了，展現其日常生活的輕鬆氛圍。

李連杰今年8月在社群平台發布病床照，表示因頸部發現硬塊住院，經檢查發現是良性腫瘤，隨即進行手術切除。術後他在社群平台發布影片報平安，分享自己如何從害怕手術到學會控制心理的心路歷程。

李連杰日前因頸部發現硬塊住院，經檢查發現是良性腫瘤，隨即進行手術切除。（圖／翻攝李連杰 微博）

在社群平台分享的影片中，李連杰回顧了自己人生中的三次生死關頭。第一次是遭遇海嘯，當時被海水沖到脖子位置才意識到危險；第二次是拍攝電影《霍元甲》時從高台墜落，幸好工作人員及時相救；第三次則是在西藏亞青寺因高山症而呼吸困難，甚至出現大小便失禁的狀況，所幸在太太和當地朋友協助下及時獲救。

