遭傳「第五縱隊」國安局急回應！張文「帳戶剩數十元」金流曝光

台北車站周邊於19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文先後投擲煙霧彈，並持刀朝不特定人群揮砍，造成3名無辜民眾死亡、11人受傷。由於張文早年因故遭空軍汰除，長時間未有穩定工作，其購買作案器材的資金來源也成為警方追查重點。不過專案小組深入調查後發現，張文生活條件相當拮据，平日開銷主要仰賴母親不定期的小額匯款，甚至在他墜樓身亡後，帳戶內僅剩數十元。





根據《ETtoday新聞雲》報導，警方持續清查張文的金流與人際關係，但調查結果顯示，他個性封閉、幾乎與外界隔絕，不僅未使用任何社群平台，網路上也未留下發文或留言紀錄，現實生活中同樣獨來獨往。警方回溯至12月初，未發現他與他人有明顯接觸或互動跡象。





進一步檢視財務狀況，警方指出，張文未申請或使用電子支付工具，也沒有虛擬貨幣相關帳戶。自酒駕事件遭空軍汰除後，他僅短暫任職保全工作，約一年半前離職後便長期失業，完全沒有固定收入來源。日常生活費全由母親私下匯款支應，平均每2至3個月匯入約3萬元作為生活開銷，帳戶往來紀錄中，除母親外，並未出現其他金流來源，而張文平時極度節省，除了基本生存所需，其餘資金幾乎全數用於籌備犯案相關器材與設備。警方清查其帳戶時，餘額僅剩數十元；扣除遭查扣的電子設備後，張文名下僅剩一輛作為代步使用、殘值約1萬多元的老機車。





由於張文事前準備周密、行動路線明確，網路一度盛傳他可能涉及所謂「第五縱隊」，甚至與中國勢力有關。對此，國安局副局長陳松吉回應，相關情況仍在調查中，內政部與警政署也對外說明，目前並未發現與境外勢力有任何連結。警政署長張榮興補充表示，依現階段蒐集到的證據來看，尚未掌握共犯跡象，犯案動機仍待釐清，初步研判其行為模式與過往鄭捷案件有模仿性質，後續仍將持續深入追查。













