遭元老級員工毀滅式爆料 館長：館嫂每天顧小孩 我真的非常愧疚

「館長」陳之漢日前遭毀滅式爆料，3名資深員工在直播公開多年前錄音檔，指控館長性騷擾及不當行為，包括曾要求男員工拍攝私密部位傳給妻子觀看。館長表示，他自己就是一個受害者。館嫂每天顧小孩，他真的非常愧疚，她說沒事，把網路關掉，什麼都看不掉，你不要難過就好。

針對被資深員工毀滅式爆料，是否提告？館長15日在《館長惡名昭彰》直播節目中表示，這種輿論的事情，他訴訟到不想訴訟，他最難的點是，如果你說不敢告就怎樣，「你不要跟我玩這一套，去法院不是你想的這樣，是各說各話，這個大家都很清楚，不然八炯跟閩南狼，他都可以告他們1百萬遍了」。

廣告 廣告

館長坦言，館嫂每天顧小孩，他真的對她非常愧疚。她說沒事，把網路關掉，什麼都看不掉，沒事，你不要難過就好。因為他一定要使用網路，一定要開直播，他是公眾人物。他只希望大家，無論你信也好、不信也罷，這整件事情，他自己就是一個受害者。如果他這麼不好，他們怎麼會要不到錢，現在才爆這些東西，都12年了，大家用常理去推斷，為什麼現在才開始講這些東西，不要說你們覺得很誇張，他自己都覺得沒辦法相信。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

★《中時新聞網》提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害、移除下架性影像，洽性影像處理中心、終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

根據刑法刑法319-3條，未經他人同意，無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，處五年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。 犯前項之罪，其性影像係第319條之1第1項至第3項攝錄之內容者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。

【看原文連結】