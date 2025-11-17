遭元老級員工爆料！ 館長怒控「3人吸血千萬」：這就是恐嚇集團
台北市 / 吳欣蓉 綜合報導
「館長」陳之漢日前遭3名元老級員工爆料，涉及職場性騷擾、投資黑幕等爭議。對此，館長昨(16)日晚間開直播，曬出對話紀錄，反控3人吸血公司至少千萬，透露事件起因是有人想找他借錢買車，但遭館長拒絕，隨後3人就聯合恐嚇、不斷勒索要錢，直呼「這就是恐嚇集團，吸了我好幾年的血」。
面對健身房員工李慶元、公司總監吳明鑒與高階主管小偉的指控，館長昨日也開直播表示，自己之後2、3天沒空開直播，如果網上又有任何爆料指控，請大家多多幫忙，因為這次直播講完就拍板定案，喊話對方若要告，他隨時奉陪，並再次強調目前公司含電商70、80%都是自己的，沒有那3人的份。
館長表示，這群人滿嘴謊話、恐嚇、勒索長達好幾年，當中有的是情勒，有的後期變恐嚇，自已念在緣分，沒想到越來越誇張。他透露，這3人在公司一個月開銷差不多將近1百萬，薪水有4、50萬的，老婆小孩都找他領薪水，吃的喝的都要他付，裡面還有5輛車，其中有保時捷、奧迪，「就說被我性騷擾那個，現場是開奧迪」。
館長怒斥，對方說被他性騷擾，但對方那2、3輛車都是他買的，自己之所以現在才回應，是想看那些人爆什麼料，自己看他們造假噴到天上，怒轟「沒有影片，你們鬧完了嘛，我就是故意讓你們先講，我跟你講啦，我做網路12年了，我跟人家吵架無數遍，我不會向你們一樣，一開始就把所有東西講出來」。回憶事件起因是2、3個月前那些人要買車，館長回「我沒有辦法當忙買」，結果他們就不爽，於是7日就來恐嚇，指出李慶元7號恐嚇完了，8號再打電話要借100萬元，也繼續恐嚇；另外一個說要館長給股份。
館長表示，公司出款要簽名，所以他叫了會計打給李慶元，請對方到公司簽名，代表這筆錢是對方拿走，結果李慶元不願意簽名，反而繼續恐嚇，「恐嚇的範例呢，差不多都是那種以前怎麼樣、你叫我怎麼樣」，怒指這3人整天好吃懶做，老是在兄弟情兄弟情，從頭至尾不知道從公司拿走幾千萬，「我公司在這樣被他們吸血，，我怎麼做的下去？他的小孩也要我買車，這個公司都有證有據」。
館長也公開與李慶元的對話紀錄，透露不斷被勒索要錢，這種情況已經多次，只是這次剛好有留證據，「他們3個都一樣，就一通電話來要跟我借東借西、拿東拿西，要車要錢，3人都一樣，只是我沒有這麼卑鄙，我不會錄音，也不會留證據」。
最後館長表示，李慶元沒有簽下借據就拿到錢，自己也已經請律師去找李慶元，告知借的錢有匯款記錄，如果不還就是上法院處理，怒斥「這就是恐嚇集團，吸了我好幾年的血，幾千萬唉，他們3人這樣子弄，我終於受不了了，不行嗎！」
