遭元老級員工爆猛料！館長過去黑歷史、爭議一次看

館長與公司資深員工鬧翻，各種黑料隨之曝光。（圖／翻攝自IG power3067830678）





知名網紅館長陳之漢近日遭遇「毀滅式爆料」，涉及公司內部管理混亂、金錢糾紛以及疑似要求員工拍攝私密照，引發網路熱議，粉絲震驚不已。其實館長過往的爭議遠不止於此，他以健身房創業起步、靠直播累積人氣，到後來政治立場大幅轉變，每一步都充滿戲劇性與爭議。

館長發跡過程

館長出身宜蘭，高中畢業後即入伍加入海軍陸戰隊，服役結束後，他曾短暫涉足黑道，經營討債公司及特種行業，手下據傳一度擁有百名兄弟，後來開設健身房逐步回歸正途。

廣告 廣告

28歲起，館長投入搏擊、柔術與散打訓練，參加各項賽事屢獲佳績。2014年館長耗資數千萬開設「成吉思汗健身俱樂部」，提供健身、健美、體適能及現代武術課程，也常受邀至各大專院校與軍警單位傳授防身術與格鬥技巧，逐步累積知名度。

館長後開始經營社群，最初以健身與格鬥課程影片起家，逐步累積觀眾群。隨著直播內容加入軍旅經歷與個人故事，再加上他敢直指健身房內部的種種問題，說出許多人不敢說的真相，理念與獨特風格逐漸被更多人看見，影響力逐漸擴大。

政治立場從台派變統派

館長從最初針砭健身業界，再延伸到政治腐敗與產業暴利議題，他以直率粗口和激烈表達方式，塑造出反共立場的形象。在2019至2020年台灣大選及香港反送中運動高峰期，他公開聲援香港運動，並自稱「雖粗魯卻有骨氣」，成為網路上鮮明的反共聲音，許多人甚至視他為台灣反共言論的重要代表。

然而到了2024年底至2025年，他的立場出現大轉折，開始以「兩岸一家親」、「中國人也很好」等言論示人，頻繁前往中國旅遊並開直播，展現中國相關內容。中國媒體甚至將他塑造成「台灣理性之聲」與「和平使者」，此舉引發網友正反兩派聲浪。

「中槍事件」成轉折點？

館長於2020年8月，在自家林口旗艦健身房外遭槍手連開3槍，手臂與大腿中彈並造成粉碎性骨折。經過約3個月休養，待館長身體恢復到一定程度後，重新投入健身訓練，拿起器材重返健身房。日前有網友提問：「館長到底是什麼時候或事件開始扯上政治？」，不少人認為，這起槍擊事件正是他日後立場轉換的一個轉折點。

有網友指出，中槍事件後，館長開始與政治人物接觸，部分統派人士也曾對他施加影響，且館長原本的黑道背景與爭議標籤難以抹去，他遂轉向攻擊民進黨，藉此建立自己的政治立場與形象，從此與台派路線漸行漸遠，不過這些仍屬於外界的看法與猜想。



【更多東森娛樂報導】

●粿粿美國返台躲信義區約會王子 暗助出軌的人就是他

●主唱遭「電動座椅架」擠壓搶救不治 樂團發訃文證實

●坤達慘了！閃兵「遭求刑2年8月」愛妻柯佳嬿突發聲

