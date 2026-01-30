遭兒前女友爆「媽媽太可怕」還許願落選 柯志恩：分手後應該彼此祝福

政治中心／綜合報導

代表國民黨參選年底高雄市長選舉的立委柯志恩，遭其兒子前女友又在脆（Threads）平台發文點名「前任什麼都好，曾經跟他交往過是我三生有幸。就是媽媽太可怕」。對此，柯志恩今（30）日上午在立法院回應，「年輕人不管怎樣過去的戀情都是美好的，大家分手之後應該是各自安好彼此祝福，我想這是對於這件事情，最大的解讀」。

一名自稱是柯志恩兒子的前女友的網友，去年3月在社群平台Threads表示，柯志恩兒子不是持綠卡，而是美國公民；還說「他們小孩都是18歲前依親爸爸，拿到美國公民身分的」。

在Threads上近日有網友發起，「《與前任的合照，反正我知道會留言的都是狠人》大賽」，這名自稱柯志恩兒子前女友的網友也在底下留言回應說「前任什麼都好，曾經跟他交往過是我三生有幸。就是媽媽太可怕（個性+政治立場），以及當年他是個聽媽媽話的媽寶」、「我現在很好，祝福初戀幸福以及許願他媽今年市長選舉落選～」。

而對於去年遭點名，今年又被點名一次，是否會覺得不堪其擾？柯志恩說「年輕人或任何人談戀愛，都應該記得那時候的美好，分手之後各自安好彼此祝福，我想這是最正確、最成熟的態度。」

