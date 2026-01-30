遭兒前女友酸太可怕 柯志恩這樣回應！粉專：正好證明媽媽明智

近日有自稱是國民黨立委柯志恩兒子前女友的網友爆料稱，「前任什麼都好，就是媽媽太可怕」，再度引發熱議。柯志恩今天（30日）回應，「年輕人不管怎樣過去的戀情都是美好的，大家分手之後應該是各自安好彼此祝福」。對此，《不演了新聞台》粉專表示，柯志恩兒子前女友的發言，正好證明媽媽的明智。

《不演了新聞台》粉專30日在臉書貼文表示，國民黨立委柯志恩去年遭爆子女具有美國公民身分。近日，一名自稱是柯志恩兒子前女友的網友再度於社群平台發聲，直言「前任什麼都好，曾經跟他交往過是我三生有幸。就是媽媽太可怕」，引發網友熱議。粉專直指，柯志恩兒子前女友的發言，正好證明媽媽的明智。

網友留言表示，「兒子什麼都好，不就是媽媽教的好，這前女友吃誠實豆沙包喔」、「沉默有時是美德」、「看樣子柯志恩當選的機率越來越高了」、「前女友舉證柯志恩很會教小孩」、「謝謝前女友幫忙造出個對照組」、「會有這種新聞，代表民進黨這次有怕到」、「還好分手了~~~」、「很顯然柯在高雄的聲望越來越高了」、「這種抹黑會層出不窮」、「祈願高雄人有福氣能有柯志恩這樣的優質人才當高雄市長。她將為會高雄人帶來真正的國際觀高度與驕傲。高雄人該打開你們的智慧之眼」。

