遭兒子前女友批「太可怕」 柯志恩回應了！

國民黨立委柯志恩日前獲黨內提名將代表藍營參選高雄市長，但近日有自稱柯志恩兒子前女友的網友在社群平台Threads上發文表示「前任什麼都好，就是媽媽太可怕，希望她今年市長選舉落選」。對此，柯志恩回應，交往時記得美好，分開後就彼此祝福。

日前有網友在Threads平台上發起「與前任的合照，反正我知道會留言的都是狠人」大賽，有名自稱柯志恩兒子前女友的網友發出一張男女合照，並在底下留言回應，「前任什麼都好，曾經跟他交往過是我三生有幸。就是媽媽太可怕（個性＋政治立場），以及當年他是個聽媽媽話的媽寶。我現在很好，祝福初戀幸福以及許願他媽今年市長選舉落選。」

對此，柯志恩簡短回應，年輕人交往時記得在一起的美好，分開後就彼此祝福、各自安好。

