遭兒子前女友爆料「媽媽太可怕」 柯志恩回應了

國民黨立委柯志恩。（資料照片／王侑聖攝）





近日社群平台Threads上有網友發起分享「與前任合照」的串文。其中一名疑似是高雄市長參選、國民黨立委柯志恩兒子的前女友，就貼出合照表示，「前任什麼都好，跟他交往是三生有幸，就是媽媽太可怕（個性+政治立場）」引發網友熱議。對此，柯志恩今（30日）受訪回應，年輕人分開後就彼此祝福、各自安好。

疑似柯志恩兒子前女友在Threads上發文。（取自threads）

這位柯志恩兒子前女友先前就曾發文爆料，柯志恩的兒子是美國公民，在年滿18歲前，透過爸爸在美國工作為由，順利以依親方式取得美國公民身份。她當時表示，自己不是反對擁有美國國籍、在美工作或置產，而是無法忍同國民黨近年屢遭外界批評「親中、疑美」，甚至推動刪減國防預算的政治立場，一方面又讓家人選擇定居美國擁有安全穩定的生活。她質疑民眾如何信任在立法院居多數國民黨立委，一邊主張可能弱化台灣主權的政策，一邊卻讓家人遠赴美國避險？

柯志恩當時表示，自己從政以來並未隱瞞家人在美國擁有合法身份與工作，身為公職人員的她，願意接受公眾檢視，但家人不是政治人物，不應該成為攻擊對象。

隨著近日有網友在Threads發起分享「與前任合照」的討論串，這名網友又再度貼出合照並留言，「前任什麼都好，曾經跟他交往過是我三生有幸。就是媽媽太可怕（個性+政治立場），以及當年他是個聽媽媽話的媽寶。我現在很好，祝福初戀幸福，以及許願他媽今年市長選舉落選。」

對此，柯志恩今天僅回應說，年輕人交往時記得在一起的美好，分開後就彼此祝福、各自安好。（責任編輯：卓琦）