遭兒子前女友爆「媽媽太可怕」 柯志恩笑著這樣回

即時中心／連國程報導

國民黨立委柯志恩遭兒子前女友評論：「前任什麼都好，跟他交往是三生有幸，就是媽媽太可怕」，引發熱議。對此，柯志恩稍早回應「年輕人交往時記得在一起的美好，分開後就彼此祝福、各自安好」。

柯志恩宣布披藍袍參選高雄市長後，兒子前女友的言論也引發話題，柯志恩對此並不以為意，表示不僅年輕人，任何人談戀愛，她都覺得應該是很美好的，分手後就各自安好、彼此祝福，這才是正確成熟的表現。

柯志恩的子女擁有美國身分，兒子的前女友去年曾表示，自己並不反對擁有美國國籍或是在美國置產，而是無法認同國民黨近年被外界批評「親中、疑美」，甚至推動刪減國防預算的政治立場；另一方面，卻又讓家人選擇定居美國、享有安全穩定的生活。

相關爆料去年掀起輿論風波後，柯志恩曾回應，從政以來並未隱瞞家人在美國擁有合法身分與工作，並表示身為公職人員願意接受公眾檢視，但家人不應成為攻擊對象，直言「政治真的可以不用如此」，如今面對相同的爭議，柯志恩的態度顯得較緩和。

