遭公車猛追撞！女騎士「恐截肢」 休旅車4人全送醫

台北和平東路上發生一起驚險車禍。（圖／東森新聞）





台北和平東路上發生一起驚險車禍，一台公車疑似因為沒注意注意路況，煞車不及，直接撞上了路口正在停等紅燈的機車和休旅車，強大撞擊力道更導致機車騎士傷勢嚴重，甚至可能需要截肢，連同休旅車上四人，也都被緊急送醫治療。

公車行駛在馬路上，突然之間往前撞上了前方休旅車，頓時間揚起一陣煙霧，後方的公車嚇得急踩煞車，才沒撞上。

換個角度來看，只見整台公車擋風玻璃，密密麻麻全是裂痕，碎成蜘蛛網狀，一旁員警不斷來回巡視。而遭到追撞的黑色休旅車，則是因為強大撞擊力道後車箱全都向內凹陷變形。

車禍意外就發生在4日晚間十點多台北和平東路一段上，當時公車疑似因為沒注意車況，煞車不及撞上了前方停等紅燈的機車以及休旅車。

其中騎機車的謝姓女騎士，身體多處骨折，右小腿甚至需要截肢，而休旅車上四人也因為身體多處疼痛被緊急送醫治療。

事後警方到場，也針對開公車的殷姓司機實施酒測，確定沒有酒駕情形，至於詳細肇事原因，還有待調查釐清。

