遭冒名「倒店拍賣」 羽球店1天狂接60通電話

記者古芙仙、郭彥廷／高雄報導

高雄苓雅區一間開了10幾年的羽球店，被詐騙集團PO文說「老闆身體原因無法繼續開店，羽球拍全面599元」引起一陣騷動，許多民眾看到PO文前往發現是詐騙，老闆好生氣，說自己身體好得很，詐騙PO文讓他一天狂接50幾通電話解釋，本來就很忙了被詐騙弄得更累。

高雄苓雅區一間羽球店，被詐騙集團PO文說「老闆身體原因無法繼續開店，羽球拍全面599元」。

羽球用品店胡老闆：「那個不是我們官方的帳號，對對對對對，那都是假訊息。」

一邊整理商品，還得一邊打電話澄清店沒有要關，網路上看到的訊息全都是假的，羽球用品店老闆好無奈，就是因為這篇PO文，上面寫「老闆身體原因決定閉店，球拍599元、羽球一桶399元，追蹤訂購諮詢+賴」還真的有好多人因為看到這篇PO文想要跑來撿便宜，卻發現攏是假。

廣告 廣告

客人：「有一點小傻眼，因為就感覺，對啊是有點感覺被騙。」

客人：「所以沒有要（閉店）？沒有？都很正常就對了，好好好，他們本來生意就很好。」

客人的反應讓老闆哭笑不得，專業羽球拍動輒2000到3000元，一支599元真的不可能，讓老闆也氣得PO文罵詐騙，說自己身體很好，還沒要倒。

老闆氣得PO文罵詐騙，說自己身體很好，還沒要倒。

羽球用品店胡老闆：「像昨天可能就接到，50通到60通（電話）有，大概1小時內就有10通起跳。」

客人：「所以羽毛球拍都是599元有嗎？」

店員：「沒有，那是詐騙。」

店裡本來生意就不錯，最近電話聲更響個不停，老闆說每天至少接50通電話都是在解釋，也有好多朋友打電話來關心他身體狀況，目前也已經打165反詐騙專線通報，只希望大家注意這種大拍賣還要加賴的，十有八九是詐騙個資，千萬小心，別沒撿到便宜反而上當。

更多三立新聞網報導

「台灣囡仔」登最年輕富豪！端盤子到身價5600億 Google、Meta都是客戶

交通新制12／28上路！1類車「國道免費通行」也不收汽燃費

國民年金欠繳8年！全職主婦「一口氣繳清」 曝最大優點：很值得

AI假醫生氾濫抓不了？假北榮陳志明醫師、YT擁2.3萬訂閱 小心受騙賠健康

