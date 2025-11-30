遭冒領普發現金？ 女誤信假檢察官遭騙走62萬元

〔記者姚岳宏／台北報導〕普發1萬元自11月24日起陸續開放郵局臨櫃領現，詐騙集團假冒郵局人員，謊稱民眾1萬元已經被盜領或是有人代領，並好心代為報案，後有冒稱警察、檢察官等政府官員謊稱民眾涉及詐欺、洗錢等刑事案件，利用民眾害怕並想尋求協助心理，稱可幫忙處理普發1萬元案件，將存款領出即失聯。

南部1位C姓女子接獲1位自稱台中英才郵局主任「李冠億」來電，詢問是否有委任1位「江羽華」的人來代領普發現金1萬元，女子表示沒有，對方主動代為報案，隨後，1位LINE暱稱「台中小陳」的警察來電，稱女子可能涉及到詐欺及洗錢防制法，並要將其案件交由LINE暱稱「林宏松」的檢察官來審核。

後來自稱檢察官的人來電，要求查看被害人名下的銀行戶頭並指示她將名下戶頭面交給1位地檢署派出的「官員」查扣，後因戶頭中62萬元被領光，導致無法生活並向朋友借錢，朋友告知這是詐騙，被害人始知遭詐而報警偵辦。

刑事警察局呼籲，若有接到普發現金相關的電話或簡訊，千萬不要相信，若有幫忙代為領取或放大1萬元等相關資訊別理會，直接撥打165查證，至於普發現金如何領取，可上官方網站10000.gov.tw 查詢或撥打諮詢專線1988查詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

