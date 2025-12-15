遭凌濤指「福麥2.0」質疑國防採購 大石發聲明：皆符合法規、將提告

桃園市議員凌濤日前在臉書發文，點名「大石國際股份有限公司」恐成『福麥2.0』，指稱該公司過去以鞋類生意為主，後來變更登記新增槍砲彈藥等相關營業項目，並指其自新增相關營業項目至得標國防部「5.56公厘底火」採購案，前後僅間隔41天，質疑相關採購程序。對此，大石國際股份有限公司今（15）日透過法律事務所發布聲明回應，強調公司投標、得標與履約均符合法規與契約規範，並表示已委任律師，將對凌濤及相關人士提起刑事、民事訴訟。

大石在聲明中指出，針對國防部採購「5.56公厘底火」案，公司完全符合投標須知所定「國際貿易業（代碼F401010）」等投標廠商資格。聲明表示，該採購案屬財物採購並採最低標得標制度，包含大石在內共有4家廠商投標，開標時4家廠商均符合投標資格，大石因標價最低而得標；公司也已依契約規範履約完畢，強調並無任何違法或違規情事。

聲明指稱，凌濤以個人拼湊、曲解等方式，在臉書、媒體公開散布不實言論，已嚴重損害公司及負責人等人商譽與名譽；公司已委任律師，將對凌濤及相關人士提出刑事訴訟及民事起訴，以捍衛公司及相關人員權益。

大石也在聲明中呼籲，言論自由應兼顧社會責任，請社會大眾勿再以訛傳訛，以免影響國防採購事務正常運作及國家安全，並強調將訴諸司法處理。

大石國際股份有限公司透過法律事務所發出聲明。圖／台視新聞

