遭切割「我們又沒有交往！」 30歲女YTR直播中猛砍男方下場超慘

30歲女YTR直播中猛砍男方，竟是因為一句「我們又沒有交往」。示意圖，非當事人／Freepik

韓國驚傳一起驚悚攻擊案，一名30多歲的女YouTuber（後簡稱A女）時常與另一名男YouTuber（後簡稱B男）拍攝「虛擬情侶」影片，某次直播中起了口角，男方脫口說出「我們又不是情侶」，女子一氣之下竟拿刀猛砍對方，導致男子多處受傷，需接受長達8週的復健治療。

綜合韓國媒體報導，事發於9月20日凌晨2時許，A女、B男與另兩名同為創作者的友人正在一家商店喝酒聊天，並開了直播，一名粉絲留言笑稱，B男疑似與其他友人相處更融洽，讓A女臉色大變，氣得離開現場。

廣告 廣告

B男見到對方如此激動，脫口說出「我們又沒交往，你生氣什麼」，對於女方的表現不以為意。豈料，不久後A女拿著刀返回現場，不顧直播仍在進行，朝他一陣猛砍，導致B男全身多處受傷，緊急送醫並接受手術，預計需花8週時間復健治療。

回顧當時情景，B男仍餘悸猶存，表示以為女方已經回家了，不過不少觀眾告知自己女方還在樓下，於是上前關心狀況，豈料對方竟直接朝著自己的腹部砍了兩刀，試圖阻止對方放下刀具，不過對方仍不聽勸，自己也再受到刀傷。

初步調查指出，兩人因拍攝虛擬情侶影片關係密切，曾前往台灣拍攝「蜜月」概念影片，卻在過程中發生分歧，回國後A女再被男方公開表明「不是情侶」，導致A女情緒失控犯案。

警方表示，A女因涉嫌謀殺未遂罪遭逮捕，後續檢方考量傷勢及案情，改為較嚴重的襲擊罪。

該案16日在仁川地方法院富川分院開庭審理，A女在法庭上坦承犯罪，表示自己正在反省，「我真誠地向受害者道歉」。

★《鏡報》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。



回到原文

更多鏡報報導

越南女掏槍幫6囚犯逃獄！「長太美」慘遭記者公然性騷

北韓商人夫妻「太傲慢」遭公開處決！200多人被迫觀刑 連孩童也必須參加

泰7旬老翁大玩「3人淫毒趴」猝死！2男續戰第二輪「放遺體4小時」