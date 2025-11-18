遭列貪污他字案被告 黃國昌嗆北檢下三濫：儘管放馬過來

黃國昌痛批北檢與《鏡週刊》一搭一唱，發動追殺政敵之「下三濫」行徑，他不會畏懼「儘管放馬過來」。（圖／李智為攝）

民眾黨主席黃國昌今（18日）被爆涉嫌以「凱思國際」名義，收受臺雅集團二代200萬元資金，利用立委職權質詢法務部長鄭銘謙，有民眾匿名告發，北檢已發他字案，將黃國昌列為貪污罪被告。對此，黃國昌痛批北檢與《鏡週刊》一搭一唱，發動追殺政敵之「下三濫」行徑，他不會畏懼「儘管放馬過來」。

《鏡週刊》報導指出，黃國昌透過凱思國際，收到臺雅集團已故老董沈裕雄之子沈淳浤200萬元，拿到錢後，今年6月，黃國昌便在立法院質詢法務部長鄭銘謙，幫沈裕雄出氣，還自爆幫這個案子很多忙，形同收賄對價。

對此，黃國昌表示，他無論擔任公職與否，揭弊從未收受任何利益或好處，數週前接受媒體採訪時已清楚說明。

黃國昌痛批，如今淪為執政黨鷹犬的北檢與綠媒《鏡週刊》一搭一唱、冷飯熱炒，再一次發動黨檢媒三位一體替民進黨打擊、追殺政敵之下三濫行徑；他要重申「不會有絲毫畏懼，儘管放馬過來」。



