遭列貪污他字案調查 黃國昌嗆北檢儘管放馬過來

（中央社記者郭建伸台北18日電）民眾黨主席黃國昌遭控質詢涉及對價關係，北檢將他列為貪污他字案被告調查。黃國昌今天透過聲明表示，他揭弊從未收受任何利益或好處，北檢與綠媒一搭一唱、追殺政敵，但他沒有絲毫畏懼，儘管放馬過來。

鏡週刊日前報導，指民眾黨主席黃國昌質詢成衣廠已故董座詐騙案，質疑有對價關係涉嫌貪污，民眾檢舉告發。北檢已依程序分案將黃國昌列為貪污他字案被告，將進一步釐清事實。

對此，黃國昌今天透過聲明表示，他無論擔任公職與否，揭弊從未收受任何利益或好處，數週前接受媒體採訪時已清楚說明；北檢如今淪為執政黨鷹犬，與綠媒鏡週刊一搭一唱、冷飯熱炒，再一次發動黨檢媒三位一體，替民進黨追殺政敵。

廣告 廣告

黃國昌強調，他不會有絲毫畏懼，「儘管放馬過來」。

此外，鏡週刊今天報導指黃國昌指揮跟拍集團的「凱思國際」，有資金回流到他私人口袋，而挹注凱思國際的人士，都陸續成為黃國昌在立法院質詢的案件主角，印證黃國昌拿錢辦事。

對此，黃國昌上午接受媒體聯訪時表示，鏡電視、鏡週刊迄今為止對過去的烏龍爆料、抹黑報導都尚未公開道歉，現在又繼續潑糞、抹黑，有什麼話就到法院講，他不會隨之起舞。（編輯：張若瑤）1141118