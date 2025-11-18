遭列貪污被告 黃國昌嗆：儘管放馬過來

▲針對遭列貪污被告，民眾黨主席黃國昌嗆：儘管放馬過來。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 周刊報導，民眾黨透過凱思國際公司養狗仔，並收受成衣大廠臺雅集團已故老董沈裕雄之子沈淳浤200萬元，黃國昌涉利用立委職權針對沈裕雄遭詐50億元案質詢法務部，日前黃國昌被匿名告發涉貪汙，北檢已分「他案」將列黃國昌為貪汙罪被告。對此，黃國昌今（18）日回應表示，不會有絲毫畏懼，儘管放馬過來。

針對媒體詢問北檢接獲匿名告發涉違反《貪污治罪條例》不違背職務收賄罪分他字案，黃國昌回應表示，「本人無論擔任公職與否，揭弊從未收受任何利益或好處，數週前接受媒體採訪時已清楚說明。如今淪為執政黨鷹犬的北檢與綠媒鏡週刊一搭一唱、冷飯熱炒，再一次發動黨檢媒三位一體替民進黨打擊、追殺政敵之下三濫行徑」。

黃國昌重申：「不會有絲毫畏懼，儘管放馬過來」。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



