遭列「台獨頑固分子」 鄭英耀：我是優雅的台灣人

政治中心／李筱舲報導



中國國台辦日前將台灣教育部部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，稱鄭英耀大肆鼓吹台獨言論，組織編纂台獨教材，阻撓兩岸教育交流合作。對此，鄭英耀近日接受媒體專訪表示：「我是優雅的台灣人」，並表示自己無憂也無懼，仍會本於「教育基本法」賦予的責任，培養新世代具備國家意識、熱愛台灣、珍惜中華民國，同時能深耕本土、放眼國際的人才。

教育部長遭中國列「台獨頑固分子」 鄭英耀「無憂無懼」回：我是優雅的台灣人

鄭英耀近日接受專訪，表示自己不會因國台辦替他「冠上的名稱」，而影響他對教育專業的堅持。（圖／翻攝教育部官網）

廣告 廣告

教育部部長鄭英耀近日接受《自由時報》專訪，對於中國替他「冠上的名稱」，他表示這並不會影響他對教育專業的堅持，也不會動搖他依法行政、依教育基本法推動人才培育的立場。鄭英耀指出，中華民國和中華人民共和國本就不同，當年蔣介石撤退到台灣，之後，台灣經歷了民主化過程，1996年後的中華民國和以前完全不同，和中國也無任何關係，他稱「若仍以『秋海棠』中華民國版圖來教導學生，將會造成學生的混淆和認知錯亂。

教育部長遭中國列「台獨頑固分子」 鄭英耀「無憂無懼」回：我是優雅的台灣人

鄭英耀指出交流本身不是壞事，但如果牽涉到「特定政治目的」，甚至出現統戰行為，那就必須提高警覺。（圖／翻攝維基百科）

鄭英耀指出，台灣有部分人的祖先來自中國，但國籍是中華民國，在日常生活和國際社會中，通常被稱「台灣人」，這些差異本應透過歷史與國際視角，清楚地向孩子說明，而不是混為一談。鄭英耀認為台灣人追求的是「民主法治社會」，因此，教育上更應該幫助孩子建立清楚、穩定、不矛盾的認知。和中國交流方面，鄭英耀指出交流本身不是壞事，但如果背後牽涉到「特定政治目的」，甚至出現統戰行為，那就必須提高警覺，若學術交流被納入統戰體系，這對教育而言是不可思議的事情，這也必須被正視。

原文出處：教育部長遭中國列「台獨頑固分子」 鄭英耀「無憂無懼」回：我是優雅的台灣人

更多民視新聞報導

國台辦又列台獨頑固分子！王世堅怒轟「荒唐、無聊」

王世堅出戰KO蔣萬安？命理師：2026年運勢大看好

黃國昌突赴美談國防、關稅！他揪出背後目的：明眼人都看得出

