遭到遺棄聖母峰6天奇蹟生還 尼泊爾登山界要求徹查

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（中央社加德滿都9日綜合外電報導）家屬今天表示，一名遭到遺棄、花6天自行脫離聖母峰惡劣環境而生還獲救的尼泊爾登山客，已經從加護病房轉到普通病房，身體正在逐漸康復。當地登山界要求徹查這起事件。

法新社報導，他令人難以置信地生還讓眾多登山客為之振奮，但是家人和登山界卻因他沒有更早被發現而不滿。

57歲的達瓦．雪帕（Dawa Sherpa）於春季登山季尾聲的5月30日，在全球最高峰上段斜坡的惡劣環境下失蹤。

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他本月4日上午被發現正朝基地營（Base Camp）匍匐前進後，被以空中後送方式送到加德滿都，醫師為他治療凍傷、嚴重脫水和大腿骨折等傷勢。

親屬努魯．雪帕（Nuru Sherpa）告訴法新社：「他已經從加護病房轉到普通病房，仍在持續治療。他現在可以開口講一點話，也可以進食。醫生正在觀察他手腳恢復的情況。」

受困在氧氣極度稀薄、俗稱聖母峰（Mount Everest）「死亡地帶」的附近，達瓦．雪帕表示，他在幾乎沒有食物和飲水情況下，在那裡熬過好幾天。

他5日在病床上接受英國廣播公司（BBC）尼泊爾語網訪問時說：「我以為自己會這樣死去。我沒有迷路，只是氧氣用完後落到後面。氧氣用盡後，我就無法繼續下撤。」

「前兩天我什麼都沒吃，後來開始咀嚼冰塊，牙齒都痛了，但還是硬咬著冰塊。」

他靠口袋裡僅有的幾塊巧克力和零食存活。

達瓦．雪帕在當地登山圈有希拉瑞（Hillary）的暱稱，這是因為紐西蘭傳奇登山家愛德蒙．希拉瑞（Edmund Hillary）而得名。

被尼泊爾的聖母峰登山動線制定和廢棄物清理團隊薩迦瑪塔汙染控制委員會（Sagarmatha Pollution Control Committee）人員發現時，他還在以爬行方式，朝基地營緩慢前進。

聖母峰登頂者協會（Everest Summiteers Association）理事長馬雅．雪帕（Maya Sherpa）今天告訴法新社：「本案存在疏失，必須展開調查，查明到底發生什麼事，以免憾事重演。」

尼泊爾登山協會（Nepal Mountaineering Association）則呼籲政府成立專案小組徹查這起事件。

今年聖母峰登山季期間已有至少5名登山客（兩名印度人及3名尼泊爾人）不幸罹難。

根據尼泊爾政府初步統計，今年有超過1000人成功登頂聖母峰，刷新紀錄。政府發放聖母峰登山許可證，國庫從而進帳超過700萬美元。（編譯：何宏儒）1150609