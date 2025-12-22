遭刺殺亡「騎士也是英雄」！ 網淚別忘了他：還揮手叫警察抓嫌犯

網友淚訴身亡騎士也是英雄。（圖／黃耀徵攝）

台北市台北車站、中山商圈19日發生隨機攻擊事件，27歲張文手持長刀在街頭無差別行兇，造成3名被害者傷重不治。而其中一名37歲蕭姓保全當時正騎機車行經南京西路等紅燈，疑似因為禮讓張文先行而成為攻擊目標遇刺，隨後他更趁還有意識時，稍微往前騎並揮著手似乎想叫警察往誠品館內抓嫌犯，讓網友不捨直呼：「請大家也多關懷蕭男一家」。

一名網友在社群平台Threads發文提到，看到比較多人關注57歲余家昶的英勇事蹟，反而比較少注意到穿著白衣的蕭姓騎士在被砍傷後，流著大量的血還用盡最後的力氣，向警方揮手示意，想告知嫌犯跑進南西誠品內。

目擊民眾更發現，騎士最後緊握著手機，螢幕畫面停留在通訊軟體頁面，未料最終他來不及打電話就倒臥血泊之中，再也沒醒過來。對此，網友喊話，蕭男在馬路上重傷身亡，「他不在北捷裡，也不在百貨公司裡，保險應該是都沒理賠的，請大家多關懷這家吧！！」

文章曝光後，許多人網友也留言表示心疼：「騎士先生的家人也需要幫助」、「看影片他已大量出血還叫人先去抓犯人，這麼好的人」、「很善良，自己受那麼重的傷，仍用最後的力氣指引警察往歹徒行進方向去，他一定是希望警方快去營救更多人，但卻在自己生命倒數計時時，來不及與最愛的家人道別一聲，這樣的情操真的太偉大了」、「希望他有和摯愛的家人講到話，好難過，而且他最後還告知警察嫌犯在哪」、「蕭先生也是英雄，希望他可以得到同等的慰問」、「真心希望這些枉死的人，家庭都能獲得良好照顧」。

而在事發後，命案現場湧入大量民眾獻花哀悼死者，其中蕭男姊姊的留言令人感到哀戚。一張貼在燈桿上的手寫紙條內容寫道：「親愛的弟弟～forever love，敬善良又努力向上的你，謝謝你這38年來的陪伴，我愛你，我們全家都愛你，真希望替你擋這一切，永遠無法釋懷的我⋯⋯我們會一直陪著你，別怕！感謝社會大眾！」

