遭前任在學校「凌辱壓在牆上」硬上 女大生忍了8年提告！關鍵成功起訴主因曝光

一名女子小玟（化名）控訴，與北部林姓男子為大學同學，交往期間與分手後，遭到對方3度在校園侵犯得逞。（翻攝自Pexels）

一名女子小玟（化名）控訴，與北部林姓男子為大學同學，交往期間與分手後，遭到對方3度在校園侵犯得逞，事件雖已過8年，但小玟仍陸續整理資料並提告，對此，地檢署近日偵查終結，並依妨害性自主罪將林男起訴。

據起訴書指出，小玟與林男2016年6月交往約半年，期間卻被對方2度強迫性關係，第1次是在同年暑假間，2人在校園教室飲酒聊天時，林男在小玟不同意並掙扎拒絕下，強行脫去她的衣物並以指侵得逞；隔日上午，林男又趁小玟離開前，再度脫光對方的衣物，將人拉到腿上壓制，以下體2度得逞。

廣告 廣告

第3次則是隔年雙方分手情況下，林男因不甘結束關係，約小玟在校園大樓談話，在小玟明確拒絕復合後，林男竟將她壓制在牆上，強行拉下褲子撫摸她的私密處，從後方性侵得逞。對此，林男到案後矢口否認，聲稱2人性行為皆在小玟自願下進行，否認硬上。

不過檢察官認為，小玟在事件後，均曾向友人哭訴，與偵訊時陳述一致，且在社群詳細記錄當時心情，且校內性平會調查報告亦顯示，林男承認性行為確實曾發生；多項資料相互印證，檢方未採信其否認之詞，依法提起公訴。事實上，強制性交屬重大罪名，追訴期最長可達30年，因此該案並未逾越追訴期間。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

七星山驚見「3點全露」換2套比基尼 下面一坨黑黑的嚇壞旁人！目擊者：突然就脫、又穿

「每次都無套」王文洋滾床20多歲嫩妹認定屬實 開價10億驗DNA認父結果出爐

跑去禮服店「指名前妻坐檯」陪酒 他2小時灌半瓶威士忌撿屍！還拍下裸照