遭前助理指控職場霸凌 劉書彬「不予置評」：辦公室管理有自己風格

民眾黨立委劉書彬前助理昨(18)日發長文指控劉書彬職場霸凌，稱劉「以貶低、折磨、監視下屬為樂」，要求劉書彬應該離開立法委員的職位。針對前助理指控，劉書彬今(19)日回應「不予置評」，並表示該助理是被資遣，不過劉書彬也強調，每個人在辦公室的管理上都有自己的風格。

民眾黨立委劉書彬前助理邱子安發文指控劉書彬「是一個目中無人、自我中心、不知感激，以貶低、折磨、監視下屬為樂趣的人」，並指劉書彬管控司機、要求下屬定期盆栽澆水、檢討員工使用電腦與手機、要求女性員工在有生理的問題下，陪同作立委專屬的議場前排隊工作等。邱子安也表示，自己因被以羞辱人的方式分派困難的工作，最終不堪承受她羞辱事的言詞，因此當場失控自傷，憤而離職。

針對前助理指控，劉書彬今日接受媒體訪問時，先是表示這件事沒辦法一時間講清楚，因為這是很奇怪的事情，前助理因為被資遣，所以沒辦法多做說明，他有自己的想法，每個人都有自己言論自由。對於邱有無自傷，劉書彬則否認並稱「他自己是說感受到不舒服的狀況，我們也沒有想到有這樣的情形」。

針對媒體詢問是否言語霸凌、要求助理澆花？劉書彬說，這是非常個人的表述，她就尊重、不予置評，因為每個人在辦公室的管理上都有自己的風格。劉書彬也認為，在澆花這件事上，他覺得植物非常重要，助理有協助，但他也自己澆，不想造成人家困擾，「我辦公室在地下室，就是一個比較陰暗的地方，澆花增加綠意不是很好的事情嗎？有請助理做這部分也是很清楚，如果反應沒做那我就自己澆花，這很天經地義的事情。」而面對媒體持續追問，劉書彬則表示不講了，並隨即轉身離開。

