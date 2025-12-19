遭前助理指控「職場霸凌」籲辭立委 劉書彬：不予置評

立委劉書彬。（圖／東森新聞）





民眾黨立委劉書彬被前助理指控目中無人，以貶低、折磨、監視下屬為樂，訴求劉書彬應該離開立委一職。對此，劉書彬表示，每個人辦公室管理有自己的風格，對指控不予置評。

助理費除罪化爭議期間，民眾黨立委劉書彬被爆下令助理，不得參與國民黨立委陳玉珍撤案連署，引發議論。現在他的前助理發長文，具名指控劉書彬，長期對下屬進行無差別職場霸凌，直言是不是一天不找員工麻煩就不舒服？並細數多項涉及言語羞辱、過度管控、精神折磨等行為，呼籲劉書彬應立即辭去立法委員職務。

立委劉書彬：「前助理個人的自由表述，尊重他的說法，我不予置評，因為每個人在辦公室管理上，都有自己的一個風格，我不講了，我不予回應。」

劉書彬面對爭議，表示事情無法第一時間說清楚，前助理因為是被資遣造成的原因，對於個人的表述表示尊重，不予置評。

