遭前助理控職場霸凌！劉書彬喊冤「有自己管理風格」 張啓楷聲援助理讚「是人才」

面對被前助理指控以霸凌下署為樂，民眾黨立委劉書彬今天（19日）說，每個人在辦公室管理上都有自己的風格。（資料照片／李智為攝）

民眾黨立委劉書彬先前被爆下令助理不得參與助理廢除罪撤案連署，引發各界議論。劉書彬前助理今天（19日）更直接在網路具名指控劉目中無人，以貶低、折磨、監視下屬為樂，要求劉辭去立委。對此，劉書彬受訪時則說，每個人在辦公室管理上都有自己的風格。身為同黨立委的張啓楷則聲援助理，大讚該助理是人才、做事很認真。

劉書彬前助理邱子安昨晚發表長文，指控劉對下屬無差別職場霸凌，不僅要求下屬定期幫盆栽澆水，還會調整下屬使用電腦螢幕的角度，或檢討員工同時使用電腦與手機一起工作，就是偷懶，更要求女性員工在有生理的問題下，陪同作立委專屬的議場前排隊工作等，質疑她一天不找員工麻煩就不舒服。

對此，劉書彬表示，這種事情，自己沒有辦法一時間講清楚，因為這很奇怪，前助理是因為被資遣，所以沒辦法多做說明，助理有自己的想法，每個人都有言論自由。

面對媒體追問前員工是不合意離職？劉書彬否認，「不是」，並反問媒體，「你們知道這位是誰嗎？」她說該名員工自己那時有一些感受到不舒服，她也沒有想到有這樣的情形。

至於被指控對助理貶抑言詞、澆花吹毛求疵，劉書彬說，個人的自有表述，自己尊重不予置評，因為每個人在辦公室的管理上都有自己的風格。

劉書彬接著說，如澆花她認為植物非常重要，她去澆花，助理有協助，而她辦公室在地下室，是比較陰暗的地方，「澆花增加綠意不是很好的事情嗎？」請助理做這部分很清楚，如果助理沒做那她就自己澆花，「這很天經地義」。

面對媒體不斷追問，劉書彬直接轉身說，「我不予回應喔」。

此外，身為同黨立委的張啓楷受訪時則大讚該名助理做事很認真，「他是人才，我辦公室缺助理就找了他來，表現得不錯」。



