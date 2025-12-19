遭前助理控職場霸凌 劉書彬：不予置評、表示尊重

國民黨立委陳玉珍提案修法將助理費除罪化，民眾黨立委劉書彬卻被爆出，下令助理不得參與撤案連署，劉書彬前助理更再網路上指控「劉書彬目中無人，以折磨下屬為樂」。劉書彬今（19）日回應，認為這屬於前助理個人自由表述，對此不予置評，但表示尊重。

劉書彬昨天遭前助理指控職場霸凌，今日面對媒體詢問，她坦言沒有辦法在一時之間講清楚，「因為這是一件很奇怪的事情」，由於前助理是被資遣，所以沒辦法特別多說什麼，僅表示助理可能有自己的想法，所以不予置評，「這是他個人的自由表述，我就尊重他的說法」，並強調每個人在辦公室的管理上都有屬於自己的風格。

至於被爆料要求助理澆花，劉書彬則回應，因為自己認為植物非常重要，但是如果助理沒澆的話她就會自己來，因為不想要造成別人困擾。她也提到，自己的辦公室是在地下室，所以覺得增加綠意是件很好的事情，請助理幫忙的部分也很清楚，如果向助理反映了沒有回應，她就會自己做，認為這是很天經地義的事情。

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

