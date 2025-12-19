遭前助理控職場霸凌 劉書彬：辦公室管理有自己風格

民眾黨立委劉書彬。陳祖傑攝。



民眾黨立委劉書彬的前助理邱子安昨（12/18）天在網路撰文，指控劉書彬對下屬無差別職場霸凌、要求定期盆栽澆水，而且不具備立委該有的專業能力。對此，劉書彬今天回應，每個人辦公室管理有自己的風格，辦公室在地下室比較陰暗，「澆花增加綠意不是很好的事情嗎？」而邱子安目前在民眾黨立委張啓楷辦公室任職，張啓楷表示，邱是個人才、表現也不錯。

邱子安昨天在網路撰文，指控劉書彬是個目中無人、自我中心、不知感激，以貶低、折磨、監視下屬為樂趣的人。他舉例，劉書彬會管控司機行駛路線、要求下屬定期盆栽澆水，以求庇蔭順遂，還有調整下屬使用電腦螢幕的角度，甚至在女性助理在生理期間，陪同立委在議場前排隊。

廣告 廣告

邱子安也說，劉書彬不具備立委該有的專業能力，像是「青年基本法」在黨團報告前，他要在其他立委面前，拉一張小椅子，對著紙本簡報，一字、一字教劉要怎麼講，「我竟然做了她的工作。」他表示，劉書彬曾口誤將「奈米」講成「米」，事後認為是當時負責媒體的同仁沒有幫她做危機處理、發稿澄清，未來建立機制，就可以避免。

最後，邱子安指出，某一天劉書彬向同仁說「你們自認為很瞭解中華民國的政治制度嗎？」讓他受不了，用額頭撞會議桌，隨後左、右各自搧一巴掌後，就提出請辭。

對於前助理的指控，劉書彬表示，這種事情無法一時間講清楚，因為這是很奇怪的事情，邱姓助理是被資遣，他有自己的想法，每個人都有自己言論自由。至於用額頭撞會議桌是否屬實？劉書彬強調，「沒有。」

針對涉嫌霸凌，劉書彬說，這是非常個人的自有表述，「我就尊重，我不予置評，因為每個人在辦公室的管理上都有自己的風格。」她說明，澆花是因為她覺得植物非常重要，她去澆花，助理也有協助，「我辦公室在地下室，就是一個比較陰暗的地方，澆花增加綠意不是很好的事情嗎？」

最後，被問到會不會辭職？覺得被抹黑？劉書彬匆匆忙忙離開，僅表示，「等等政黨有聯合活動，我不予回應。」

另一方面，邱子安目前在張啓楷辦公室任職，張啓楷表示，邱子安不錯，在辦公室很認真也很專業，是個人才、表現也不錯，辦公室需要人才就找來了，「那個劉書彬的文我再來看一下。」

更多太報報導

劉書彬飆罵助理撤連署 東吳政治系友群內狂問：「要澄清一下？」

被爆痛斥助理 逼撤簽連署？ 劉書彬反駁這句

韓國瑜喊停也不聽！白委劉書彬打詐質詢「狂扯光電」 卓榮泰搖頭