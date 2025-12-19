遭前助理控訴職場霸凌 劉書彬：每間辦公室都有「管理風格」

劉書彬遭離職的前國會助理控訴涉職場霸凌。（翻攝自劉書彬臉書）

民眾黨劉書彬今年方3月遞補不分區立委，上任後爭議不斷，日前才傳出「逼助理撤簽連署」引發爭議，近日再遭前法案助理邱子安發表長文揭露辦公室內的黑暗內幕。邱子安以「柯爾與梅克爾」為喻，控訴劉書彬不僅目中無人、缺乏專業能力，更長期對下屬進行無差別的職場霸凌，包含監視司機路線、要求澆水祈求庇蔭等瑣碎折磨，甚至曾導致他在會議中因不堪受辱而憤而「自傷」。對此，劉書彬今（19日）回應表示尊重個人表述，強調每間辦公室都有「管理風格」，不予置評。

邱子安昨（18日）晚在部落格發表長文，指控劉書彬在工作上極度自我中心且充滿控制欲，稱她對下屬的折磨可說是「一沙一世界」，舉凡管控司機行車路線、要求下屬定期為盆栽澆水以求「庇蔭順遂」、調整電腦螢幕角度，甚至連員工同時使用手機與電腦也會被檢討為偷懶。

邱子安感嘆，劉書彬彷彿一天不找員工麻煩就不舒服，將所有的工作不順遂都歸咎於下屬的犯錯。此外，他也質疑劉書彬身為法政專家，在立院實務上卻表現低落，不僅無法捍衛預算提案，甚至在報告前還需助理「一字一字教她怎麼講」，專業能力令人生疑。

邱子安回憶，離職的導火線是劉書彬在一次分派困難工作時，以羞辱式言詞質疑同仁：「你們自認為很瞭解中華民國的政治制度嗎？」這句話讓當時已忍無可忍的邱子安氣血上湧，當場用額頭猛撞會議桌並自搧巴掌，崩潰大喊「無法再忍受了」，離職前，他為了表達抗議遭職場霸凌與PUA，在身上掛著「我不瞭解政治制度」的標語。邱子安強調，民代助理處境艱難，但他不願再隱忍，並公開訴求劉書彬「應該離開立法委員的職位」，認為其做人與做事同樣失敗。

相較於前助理的沉重控訴，劉書彬今（18日）在立法院受訪時顯得相當冷淡，多次以「尊重個人表述」、「不予置評」帶過。針對自傷指控，劉書彬稱「沒想到有這樣的情形」，並解釋該助理是因為「被資遣」才會有這些想法，對於澆花等爭議，劉書彬則辯稱是希望增加辦公室綠意，且自己也有澆花，並非刻意刁難，強調這純屬個人「管理風格」。然而，據悉劉書彬私下與他黨立委閒聊時，笑稱自己「又開了個新戰場」。

