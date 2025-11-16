遭前員工反咬、索討2000萬！館長崩潰「收掉蛋捲店」：做人要有義氣

娛樂中心／彭淇昀報導

網紅「館長」陳之漢近日遭3名元老級員工指控涉及性騷擾及多項不當行為，引發高度關注。面對指控，館長在直播中全盤否認，強調自己才是真正的受害者，並透露因事件衝擊，準備讓日前才開幕不久的蛋捲店全面停業。

館長的蛋捲店今年10月初才盛大開幕，民眾黨主席黃國昌還現身力挺。（圖／翻攝館長臉書）

館長指出，蛋捲店是在今年10月初才開幕，當時民眾黨主席黃國昌還親自到場支持，如今卻因被捲入爭議而不得不喊停。他在直播中語帶無奈表示，「蛋捲店我不做了，交給律師處理，把店收掉就好，因為股份都在我們手上」。

談到事件的起點，館長說，自己過去在政治議題上表態，包括投入罷免運動、公開支持政治人物等，都冒著影響事業的風險，「我就問藍白合各位朋友，我今天出來搞大罷免，我今天保護台灣，我錯了嗎？我那時說過，為了大罷免就算健身房收掉也沒關係。以前柯文哲沒人挺他時，我天天守在北檢外面，就是覺得做人要講義氣」。他也感嘆，同樣的義氣也曾給予這3名員工，「這反而成了我的缺點」。

直播過程中，館長一度情緒激動。他提到事件發生後與妻子相擁而泣，太太還反過來安慰他，只希望他好好照顧家庭，「她被牽連，我真的很心疼。整件事我就是受害者。」館長說，對方提出指控的那一刻，他心裡非常難受，「怎麼會變成這樣？」

館長在直播中全盤否認，強調自己才是真正的受害者。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YouTube頻道）

館長指控，3名員工曾向他索討高達2000萬元，聲稱掌握他的「不雅影片」。他坦言，10多年前自己的手機曾拍過私密影像，「那是我自己的東西，但手機都放在辦公室，誰知道他們怎麼弄到的」。館長懷疑對方藉此向他施壓，才會丟出「10年前的A片」與「10年前的性騷事件」等說法。

他也對爆料內容感到荒謬，例如有人稱他曾被嘲諷「陽痿、尺寸小」等指控，館長強調這些都毫無根據，「講成這樣，我跳到黃河也洗不清」。

對於整起風波，館長重申自己並無任何不當，「信我的人會繼續相信，不信的我也沒辦法」。目前他仍忙於處理公司業務，後續法律程序已全權交由律師處理。

