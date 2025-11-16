遭前員工爆多項黑料！館長蛋捲店「收掉不做了」 怒喊：做人要有義氣、也是我的缺點

[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導

網紅「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒與高階主管小偉毀滅式爆料，包括指控他要求特助小偉拍攝生殖器照片，以及要求他與館嫂發生性關係等多項惡行，消息一出引發各界譁然。館長昨（15）日也親上火線直播回應風波，不僅否認所有指控，還強調自己才是受害者，並提到要收掉日前才開幕的蛋捲店，直呼「我今天出來搞大罷免，保護台灣我錯了嗎？做人要有義氣，我對他們三個也是，這是我的缺點」。

館長昨（15）日親上火線回應風波。（圖／翻攝館長Youtube）

據了解，館長的蛋捲店是在今年10月初開幕，當時民眾黨主席黃國昌還親自到場支持，而該店是由李慶元開發產品及經營，但受到近日風波影響，館長昨日在直播中語帶無奈表示：「蛋捲店我要停掉了，蛋捲店我不做了！我直接叫律師去收起來就好，因為股份、股權都在我們這邊，全部收起來就好。」同時他的千萬餐飲副業「True飯」便當店，近日也證實將在11月底歇業。

館長的蛋捲店是在今年10月初開幕，當時民眾黨主席黃國昌還親自到場支持，而該店是由李慶元開發產品及經營。（圖／翻攝館長Youtube）

館長在直播提到，知道自己過去參與政治活動，包括投入罷免運動、公開支持政治人物等，都是冒著影響事業的風險，「我就問藍白合各位朋友，我今天出來搞大罷免，我今天保護台灣，我錯了嗎？我那時說過，為了大罷免就算健身房收掉也沒關係。以前柯文哲沒人挺他時，我天天守在北檢外面，就是覺得做人要講義氣」，並坦言自己把同樣的給予李慶元、吳明鑒、小偉，但卻成為他的缺點。

對於前員工多項指控，館長不僅全盤否認，更氣憤說道：「他們恐嚇我，跟我要2000萬，說有我的A片，因為我都沒看到東西嘛，我以為是A片。我以前手機的確有我自己的A片，我自己的XX，我自己脫衣服的樣子，因為我手機都放在辦公室，他們怎麼樣弄我的手機，10年前欸。」

館長怒批，「他們就是在毀我人設」，同時激動表示：「搞不好他X的說，整間店都是我搶的、整間店都是他自己出錢的，反正就是什麼都在亂講；反正事實就可以證明，你就不要交到這種朋友，或是說這種人，黑的講成白的」。

最後，館長強調自己是這次風波中的受害者，「信者恆信，不信者恆不信」，但由於目前忙於處理公司業務，因此後續法律問題將交給律師處理。

