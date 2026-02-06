遭前妻林穎孟控違保護令 林致光判拘役40日

〔記者張文川／台北報導〕無黨籍前台北市議員林穎孟，控告前夫、誠泰文教基金會董事長林致光，於2人9個月短暫婚姻期間對她家暴，在家中推倒她致膝蓋挫傷，台北地檢署依家暴傷害罪起訴林致光，林致光否認施暴，台北地院審理後，今依違反保護令罪判林致光拘役40天，可易科罰金4萬元。可上訴。

林穎孟與林致光於2022年12月秘密結婚，但隔年2023年8月鬧翻，2024年1月登記離婚。

2022年北檢調查林穎孟涉貪污案時，林致光為她支付100萬元交保金，林穎孟被檢方起訴後，林致光於2024年1月向台北地院聲請退保，2人閃婚一事才曝光，法官裁准退保金給林，林穎孟另尋保人交保才獲釋。

林穎孟隨後控告林致光於婚姻期間對她家暴傷害，指控2023年9月15日深夜，她剛動完人工生殖手術、返家休息時，林致光要求她歸還他買的上衣，拉扯她身上披著的被毯，爭搶她拿在手上錄影的手機，害她跌倒而右膝挫傷、瘀青。

法官去年12月開庭勘驗林穎孟以手機拍攝的6分50秒影片，畫面中，打赤膊的林致光多次對林穎孟說「那是我的衣服」，林回答「你現在叫我立刻脫衣服？」要求丈夫不要騷擾她，她剛做完手術需要休息，又罵他「從11點發酒瘋到現在，請你離開」。

林致光聞言反嗆「妳現在是在我家」，說不想和林穎孟在一起，要求林穎孟離開他的視線，又說「這是我的毯子」，隨即伸手要拿走披在她身上的被毯，林穎孟質問是不是要讓剛動過手術的她受到風寒，兩人拉扯毯子互嗆「丟臉」，對罵6分多鐘。

畫面最後錄下林穎孟說「你不要搶我手機」，林致光回稱「這是我的手機」，隨後畫面激烈搖晃，隨即中斷錄影。過程中僅見2人為了爭奪被毯而惡言相向，未見林致光動手推打林穎孟以及林女跌倒的畫面。

全案辯論時，林致光說他根本全程沒碰到林穎孟，沒有推她，更沒有拖行，林穎孟隔2天後才去驗傷，傷勢不是他造成的，批林穎孟自導自演、演戲裝可憐，利用哭泣博取同情，他沒碰到她的手機，是她自己沒拿穩而脫手，他強調絕未對林穎孟動手。

林穎孟則表示，林致光搶到她的手機後，高舉在頭上讓她搶不回來，她跳著搶手機時，林致光伸手將她推倒在地，手機也掉到地上，林致光至今仍不承認家暴，令她很驚訝，若非有施暴事證，法院豈會核發2年期的保護令給她？她認為林致光矢口否認還誣衊她，盼法官予以適當處罰。北院今日審結宣判。

林穎孟自身則身陷貪污指控，2022年涉詐領助理費23萬餘元被起訴，一審台北地院2024年11月依利用職務詐取財物罪將她判刑3年8月徒刑，依圖利罪判刑5年8月，上訴高等法院審理中。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

