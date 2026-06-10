遭前未婚夫追討200萬！女星曬律師聲明反擊 反控他「睡酒店妹」

張琳近日遭前未婚夫追討200萬。（圖／翻攝張琳IG）





藝人張琳近年成為小S節目固定班底，人氣逐漸攀升，豈料近日卻遭前未婚夫爆料欠款200萬未還，更控訴遭到她封鎖，對此張琳坦認在創業初期前未婚夫確實有協助周轉，後來分手時也有提出還款計劃，但雙方對於償還金額認知不同，最終爆發紛爭，而張琳今（10）日也在社群曬出律師聲明，正式回應對方指控。

張琳稍早在IG曬出律師聲明指出，她與前未婚夫分手快2年，在交往期間內的所有共同生活支出，皆是雙方基於交往關係而自願贈與或合意分擔，從未成立任何借據、本票等法律上的消費借貸契約，但分手後前未婚夫頻繁透過通訊軟體以不實的借貸名義向她索要金錢。

廣告 廣告

張琳曬出律師聲明反擊前未婚夫指控。（圖／翻攝自張琳IG）

張琳曬出律師聲明反擊前未婚夫指控。（圖／翻攝自張琳IG）

張琳提到，自己基於過去交往的情份與安撫對方情緒考量，曾提議針對部分款項分期給付，但遭到前未婚夫拒絕，因此相關提議已失去拘束力。雙方至今無任何借貸關係存在，同時拒絕與對方進行不合理的私下溝通，但前未婚夫仍變本加厲擴大索求金額。

針對前未婚夫在社群平台上的指控，張琳也表示，前未婚夫過去屢次傳送「最後一封警告，我會標記你」等威脅言論，更在IG限時動態中擅自盜用她的肖像，並公開姓名散步「借錢應該要還吧」等言論，已毀損其社會名譽及事業公信力，強調已完成相關蒐證，後續將委由律師處理法律程序。

針對兩人分手原因，根據《鏡週刊》報導，張琳透露前未婚夫在中國工作期間與酒店小姐偷情，女方甚至傳兩人的床照表示「你睡著的時候好帥」，對話才被張琳抓包，但真正讓她選擇分手的原因仍是金錢糾紛，張琳坦言，前未婚夫曾希望她向貴婦友人借款300萬，但她認為不妥便拒絕，沒想到卻遭對方以指責「只能同甘不能共苦」。

【本文由東森娛樂提供，未經授權，請勿轉載！】



更多東森娛樂報導

●快訊／《新兵日記》傅子純46歲病逝！最後發文曝光

●傅子純病逝！「愛妻」蘇晏霈泣不成聲 淚曝告白被打槍

●傅子純病逝！「初戀情人」賴慧如悲痛發聲：會照顧好嫂嫂

