遭前男友曝收受「紅錢」涉與中國情治人員換情報、曾任羅文嘉秘書、稱林佳龍是老闆...廖雨詩澄清指控「爆料者有藍營背景做整套政治操作...沒任何證據」

《鏡報》今（17日）報導，淡江大學與亞東科大任教的學者廖雨詩前男友爆料，其疑似積極融入台派人際網路，一邊收受來自中國情治單位「紅錢」，而她往昔在民進黨中央黨部中國事務部任職，也曾短暫當過時任黨秘書長羅文嘉的秘書助理，前男友透露，交往期間常稱林佳龍是自己老闆，實際林對她完全陌生。對此，廖雨詩今也透過媒體訪問澄清，相關指控皆為莫須有、毫無證據，並指對方具藍營背景，因此做出一整套政治操作抹紅造謠。

據報導，廖雨詩前男友透露，她在交往期間常稱林佳龍是自己老闆，連總統賴清德都稱呼「威廉」，實際上經查證，林佳龍對廖雨詩毫不熟識；除了會稱自己與政府高層擁有合作關係，真正讓前男友意識有問題的起因是一枚「鑽錶」。



當中提到，前男友曾在中國社群微信的群組訊息，看到一枚中意的鑽錶，並與賣家討論貨號、尺寸的問題，結果有次，廖雨詩問起該錶在哪，而因手機從未借廖雨詩用過，前男友開始對她起疑，由於當台商多年，知道通常是特殊單位才能看微信通聯訊息，遂請台辦友人打聽。



報導提到，台辦友人事後表示，這事非他們的人所做，是情治單位的人，前男友才意識到，廖雨詩經由他收受了包括人民幣、美金、英鎊，總計達近台幣500萬元，以及與他人在第三國見面、提供台灣政界訊息等舉動，可能都別有目的。



對此，廖雨詩今也接受《自由時報》訪問，她表示相關報導指控是莫須有，並指爆料者有藍營背景、且有刑事案件在身，所以做出一整套政治操作，沒有任何證據。



廖雨詩說，自己非政府官員，日常工作就是教書、研究、寫評論，還有跟母親拌嘴、吃喝玩樂，那種提問與日常工作與生活相距甚遠，但這通訪問電話提醒了一件事，就是選舉將近，抹紅與造謠，往往會用最熟悉也最老套的方式重來一次。

(圖片來源：廖雨詩臉書)

