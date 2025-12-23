遭前男友狂毆！34歲女報警哭喊「他想殺了我」 警隔天才到只見遺體

澳洲一名34歲女子塔蒂亞娜·多霍塔魯（Tatiana Dokhotaru）遭31歲前男友丹尼·扎亞特（Danny Zayat）毆打致死，期間多霍塔魯曾報警求助，但警方直到隔日晚間才抵達現場。圖／翻攝自pexels

澳洲一名34歲女子塔蒂亞娜·多霍塔魯（Tatiana Dokhotaru）遭31歲前男友丹尼·扎亞特（Danny Zayat）毆打致死，期間多霍塔魯曾報警求助，但警方直到隔日晚間才抵達現場，當時多霍塔魯已經身亡。法院認定，她的死亡時間介於求救電話中斷後至隔天清晨之間。

根據外媒報導，這件事發生在2023年，澳洲新南威爾斯州（New South Wales）最高法院裁定，31歲男子丹尼·扎亞特（Danny Zayat）因於在雪梨利物浦（Liverpool）謀殺其前伴侶、34歲女子塔蒂亞娜·多霍塔魯（Tatiana Dokhotaru），被判處24年有期徒刑，其中18年不得假釋。

法官德斯蒙德·費根（Desmond Fagan）指出，扎亞特對受害者施加了長期的控制、操縱與暴力行為，並在案發當晚以拳頭、物體或將她推向堅硬表面，對其頭部造成至少三次嚴重鈍器傷，最終導致腦出血死亡。

案發當晚，多霍塔魯曾撥打緊急電話，向接線員哭喊「我的前男友在這裡，他想殺了我」，並表示對方正在毆打她、偷走她的錢。通話僅持續89秒便突然中斷，監視器畫面顯示，一道光從22樓公寓陽台閃過，檢方指稱那是扎亞特將她的手機丟下樓的瞬間。

警方在接獲報案後曾前往該大樓，但因無法確定報案人所在的具體位置而離開。直到隔日晚間，警方再次前往並最終進入公寓時，才發現多霍塔魯已經身亡。法院認定，她的死亡時間介於求救電話中斷後至隔天清晨之間。

法院審理顯示，兩人自2017年交往，關係長達五年。費根法官認定，扎亞特自2021年起開始對多霍塔魯施以肢體暴力，並在2022年她申請臨時家庭暴力保護令（ADVO）後變得更加憤怒，甚至對她發出「我要殺了你」的威脅。分手後扎亞特對她與其他男性的交往表現出強烈、病態的嫉妒，多次掐頸、毆打並以言語羞辱她。簡訊與影像證據顯示，他在施暴後否認行為、刪除訊息，並試圖操縱她的情緒與行動。

法官指出，扎亞特對多霍塔魯的暴力與「照顧者角色」交替出現，實際上是一種恐嚇策略，目的是孤立她、阻止她求助或開始新的關係。法院同時認定，扎亞特在行兇後取走多霍塔魯存放在鞋盒中的數萬美元現金，該筆錢為她經營生意所得。事後他試圖向警方暗示她可能死於服藥過量，但屍檢與毒理報告已排除該可能性。

多霍塔魯的繼父丹尼斯·蒂文（Dennis Tiven）在受害者影響陳述中形容扎亞特是「不合群的墮落者」與「怪物」，並表示家屬至今無法理解「怎麼會有人如此不人道、冷酷無情」。他回憶，2022年多霍塔魯前往加拿大探望家人時，曾詢問是否能留下來，因為她害怕回到澳洲「面對那個等待著她的怪物」。家屬表示，若早知結果，無論如何都會設法讓她躲避回國。



