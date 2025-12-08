遭前經紀人指控霸凌！又爆非法注射 《我獨自生活》朴娜勑致歉：暫停演藝活動

朴娜勑今發聲明表示暫時中斷演藝活動。翻攝IG@wooju1025

以長壽實境綜藝《我獨自生活》在台聞名的喜劇演員朴娜勑（박나래），近來被前經紀人踢爆霸凌，還接連爆出非法注射等爭議，今（8日）在IG公告「中斷演藝活動」。

朴娜勑在聲明中指出，11月初與自己情同家人般的兩位經紀人突然提出離職，之後始終沒有機會直接對話，讓彼此間的誤會越積越深。「在許多人的協助下，我終於在昨天和前經紀人碰面，把我們之間的誤會與不信任好好解開，但我仍深深反省，認為一切皆因自己處理不周。」並向粉絲與觀眾致歉。

朴娜勑（左起）前年曾隨《我獨自生活》班底全炫茂、李章宇來台出外景。翻攝IG@wooju1025

朴娜勑在聲明中強調，以帶給大眾歡笑為職志的自己，不願讓節目與同事再受到牽連，「在所有事情徹底解決前，我決定從《我獨自生活》等所有節目暫時離開。」

而根據朴娜勑的前經紀人先前指控，長期遭朴娜勑職場壓迫、特殊傷害、代領處方、未支付私人活動費用、被指派購買下酒菜及清理派對現場、強迫參加酒局、言語暴力等各種「霸淩」行為，因而向她提出約1億韓元的損害賠償訴訟。

只是朴娜勑也透過經紀公司反擊，指出對方在領取離職金後，竟要求額外支付相當於公司前一年營收10%的鉅額金錢，「且隨著時間推進，不斷提出要求，持續向朴娜勑及公司施壓，使要求金額一路飆升至數億韓元。」公司強調已掌握對方涉及侵占嫌疑，目前正著手以恐嚇與侵占罪名反告。朴娜勑也在風頭上選擇中斷活動，等待真相釐清。

朴娜勑今發聲明表示在風波落幕前中斷演藝活動。翻攝IG@wooju1025

朴娜勑聲明全文

大家好，我是喜劇演員朴娜勑。

11月初，與我像家人般相處的兩位經紀人突然提出離職，而直到最近都沒有機會與當事人好好談話，彼此間的誤會也因此越積越深。

在許多人的協助下，我終於在昨日得以與前經紀人面對面，我們之間的誤會與不信任雖然得到化解，但我依然認為一切都是因為我處理不周，正在深刻反省。

身為以帶給大家歡笑與愉悅為工作的搞笑藝人，我不願再讓節目與同事受到影響，因此決定在所有事情徹底解決之前，暫停一切演藝活動。

對於一直信任並支持我的所有人，我再次深深地低頭致歉。



