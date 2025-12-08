遭前經紀人控「預支1.6億片酬」拒履約 張柏芝當庭淚崩：已2天沒睡覺

香港女星張柏芝近日捲入合約糾紛。（圖／報系資料照）

香港女星張柏芝近日捲入合約糾紛，遭前經理人余毓興及其公司指控收取逾4,000萬港元（約新台幣1.6億元）預支片酬後，未履行多部電影及經理人合約，要求賠償至少1,276萬港元（約新台幣5105萬元）並交代相關收入帳目。案件日前在高等法院開審，張柏芝當場情緒崩潰，淚喊「我已經兩天沒睡覺」。

香港01報導，余毓興強調，張柏芝當時承諾拍攝多部電影，並讓其擔任獨家經理人，因此才讓她預支鉅額片酬，但對方收款後卻未履約，已構成嚴重違約，要求歸還部分款項及賠償損失。張柏芝方面則質疑合約真確性，聲稱所涉「全球獨家經理人合約」為偽造文件，簽名非本人親署，並指原告有偽造文件嫌疑。

全案今天（8日）續審，張柏芝上午8時許身穿大衣、戴口罩及太陽眼鏡抵達香港高等法院，禮貌向媒體打招呼後，便由助手陪同進入法庭。開庭前，她在法庭外會議室內拿下眼鏡與口罩，不停翻閱案件文件，神情緊張。庭上，她按律師指示坐在證人席，期間不時打呵欠、閉目養神，並用手拉扯雙耳，試圖提振精神。

庭審中，面對原告律師就兩份法庭聲明文件差異進行詢問，張柏芝情緒激動，多次語氣強硬回應「不記得」，甚至一度要求暫停盤問。法官多次指示她專心回答問題，不需反問；張柏芝則表示「明白」，並強調所有合約事宜由私人助手兼經理人周靜儀處理。

在原告律師持續盤問下，張柏芝情緒失控，聲淚俱下表示「我已經兩天沒睡覺，對我很不公平，後面的媒體對我有壓力，所有事情都是假的」。法官及時安撫並確認她可繼續庭審。目前案件仍在審理中，雙方爭議焦點主要集中於合約真實性及履約責任。

